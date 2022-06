El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó desde Palacio Nacional la conferencia mañanera hoy 14 de junio.

Vacunación COVID-19 para menores de 5 a 11 años

Hugo López-Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud (SSa) anuncia la jornada de vacunación contra la COVID-19 para menores de 5 a 11 años de edad. Dijo que ya se firmó el contrato con Pfizer, para adquirir alrededor de 8 millones de dosis. Se irá activando por municipios en instalaciones convencionales de salud principalmente, pero también en algunas unidades temporales como macrocentros.

López-Gatell explicó que la página de registro es la misma mivacuna.salud.gob.mx y se abrirá a partir de este jueves 16 de junio. Destacó la importancia de que las familias se mantengan atentas a cada municipio para conocer las jornadas de vacunacón a este grupo de edad.

Además, dio a conocer que México fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de salud pública y políticas de salud, en esta ocasión el reconocimiento es por los logros para aumentar la donación altruista de sangre.

En el Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este 14 de junio, México es reconocido como sede del evento mundial de la Donación Altruista de Sangre, a las 11:00 de la mañana habrá un evento en el Instituto de Medicina Genómica, señaló el subsecretario de Salud.



Mañanera hoy AMLO: Temas de este martes 14 de junio

Jornada de Reclutamiento para Médicos Especialistas

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, expresó que la jornada de reclutamiento de médicos es un hecho inédito en la salud de médicos, se ofertaron 14 mil 323 plazas vacantes, dijo que se enviaron 21 mil 840 correos electrónicos para convocar a los postulantes.

No se ha presentado ningún incidente y con la disciplina correspondiente. La Jornada Ncional de reclutamiento llegó al registro de 10 mil 900 médicos y médicas, 6 mil 229 no acudieron a la cita, el 57%, 4 mil 499 médicos fueron acreditados, es decir, el 41% pasan a la segunda etapa y solo 2% no acreditó su especialidad, por lo que está pendiente para ellos.

Campeche, Aguascalientes y Oaxaca tuvieron el mayor porcentaje de acreditación, mientra que las entidades con menor participación de médicos fueron Colima, Jalisco y Guanajuato.

El secretario de Salud anunció que mañana 15 de junio concluye la integración de expedientes y habrá una segunda opción de médicos para lograr una máxima contratación y si es necesario una tercera o cuarta.





Respecto al programa IMSS Bienestar, el tituar de la SSa destaca la productividad en hospitales de Nayarit y los avances que se han llevado a cabo en Colima.

Embajadoras de México en Chile, Panamá y Colombia

El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que presentó al gobierno de Chile el beneplácito para que Alicia Bárcena sea la embajadora de México en ese país. El canciller dijo que Bárcena ha tenido una destacada carrera en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de una gran trayectoria académica.

Marcelo Ebrard también dio a conocer que ya se tiene el beneplácito de Panamá para la designacón de Jesusa Rodríguez como embajadora de México en ese país, “entrañable compañera y amiga”, feminista y una mujer que ha hecho mucho por el teatro y espacios alternativos.

Además, comunicó que el Gobierno de México presentó la solicitud de beneplácito de Colombia para Patricia Ruiz Anchondo como embajadora en dicho país. Ruiz Anchondo ha tenido una destacada participación pública, expresó.

Viruela del mono en México

López-Gatell anunció que hay 5 casos de viruela del mono en México, cuatro en la Ciudad de México (CDMX) y uno en Jalisco.

Jóvenes Construyendo el Futuro

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que en Estados Unidos se comenzará Jóvenes Construyendo el Futuro con 3 mil jóvenes, y está diseñado para hijos e hiijas de mexicanos que están en EUA en condiciones difíciles, también se está trabajando en un programa de apoyo a salud para estas familias.

