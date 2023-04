Conferencia mañanera hoy AMLO 14 de abril de 2023 en vivo: Temas importantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la mañanera hoy viernes 14 de abril; sigue minuto a minuto en adn40 los temas que son mencionados en la conferencia de prensa dada en Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

¿Hay desabasto de agua en San Luis Potosí?

Germán Martínez, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la presa La Cortina, que se encuentra en San Luis Potosí no tiene ningún problema estructural y es estable. Mencionó que es de sección gravedad, que quiere decir que reciste el peso del agua que tiene almacenada, no obstante, sí hay filtraciones que se presentan a través de la cortina de concreto compactado con rodillo.

Destacó que es por ahí que se está fugando el agua que está almacenando en la presa, por lo que se repararán para evitar la pérdida de agua. Aseguró que la respuesta para evitar estas filtraciones es el sellado con geomembrana en la cara húmeda de la presa. Este mismo método se utilizó en la Presa Santa María, Sinaloa. Se tardarán 6 meses en repararlo sin afectar el abestecimiento.

Respecto a la situación actual del acueducto El Realito, Germán Martínez destacó que el consorcio es el primer responsable de la operación y mantenimiento de la infraestructura durante la vigencia del contrato, según lo establecido con el CPS, mismo que será penalizado si el acueducto funciona a un volumen inferior al 75% de la capacidad acordada.

Ante ello se establecerá un convenio con el gobierno de San Luis Potosí para apoyar a la población en los casos en que falle el acueducto. Germán Martínez dijo que se trabaja en la reducción de fugas en las red de abastecimiento del estado.

¿Cuál es el estado con mayor producción de petróleo?

El presidente AMLO dijo que Tabasco es el estado con más pruducción de petróleo, pues se extrae el 60%. Esto influye en que la entidad tenga auge, mayor crecimiento económico, creación de empleos, algo que no sucedía en décadas. De esta manera, aseguró, no solo hay crecimiento en el norte, sino también en el sur-sureste.

AMLO dijo que en Tabasco seguirá la extracción de crudo, y la Refinería de Dos Bocas estará operando, de modo que habrá empleo para técnicos y obreros especializados, que requerirán viviendas, lo que implica más trabajo para la industria de la construcción.

Recalcó que el petróleo es negocio porque como actividad extractiva no se le paga renta a la naturaleza; destacó el nivel de utilidad en la industria y señaló que no se encuentra una similar en otros sectores. Es por eso que se trata de un buen negocio para la nación que ha sido objeto de intereses, se buscó la privatización y se avanzó, aunque no lo lograron completamente.

¿Según AMLO, Pemex y CFE se están recuperando?

AMLO reiteró que lo que se está procurando ahora es la recuperación de Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE) , que son dos empresas estratégicas, las cuales no estaban contempladas para seguir funcionando. Recordó que durante el sexenio de Ernesto Zedillo se intervinieron los pozos del campo de Cantarell, uno de los más grandes del mundo; para extraer más petróleo se precipitó la producción inyectando nitrógeno, pero se contaminó, derivando en la caída de la producción, agregó.

Señaló que los técnicos de Pemex conocen bien la situación y reafirmó que no se pasará de más de dos millones de barriles al día, aunque hay capacidad; lo que se busca es la autosuficiencia y no la venta o exportación; por eso se ha implementado la estrategia de las refinerías.

¿Hay corrupción en aduanas de México?

Sobre la limpia de corrupción en puntos aduanales, AMLO dijo que hay un plan de mejoramiento. En el caso de Tamaulipas, hay un trato especial porque se construirán instalaciones especiales y se modernizarán las aduanas; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la encargada de manejar todas las aduanas de la frontera.

Contó casos de corrupción en torno a la asignación de aduanas y destacó uno protagonizado por el expresidente Ruiz Cortines y un funcionario que prefirió seguir jugando con el entonces presidente que tratar con el secretario de Hacienda de ese sexenio. Destacó que las aduanas de los puertos quedarán a cargo de la Secretaría de Marina y las de las fronteras a cargo de la Sedena, reiteró.

¿Qué dijo AMLO sobre la liquidación de Notimex?

Durante la mañanera hoy 14 de abril, AMLO confirmó la desaparición de Notimex , tras 3 años de huelga. Aseguró que “nosotros ya no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno”, pues eso era de la época de los boletines. Aseguró que “no es algo que haga falta”, pues ya existe conferencia matutina.

AMLO pidió que Notimex llegue a un acuerdo con los trabajadores sobre su liquidación y todo lo que implica la desaparición de la agencia. El mandatario dijo que Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex, podría ocupar un cargo en el gobierno federal una vez que se liquide la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.