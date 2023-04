Conferencia mañanera hoy AMLO 13 de abril de 2023: Temas importantes

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza su conferencia mañanera hoy jueves 13 de abril de 2023; sigue minuto a minuto los temas de relevancia nacional que se abordan desde Palacio Nacional.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera sobre la marihuana?

Le cuestionaron al presidente AMLO sobre los permisos de Vicente Fox para comercializar productos con marihuana ; la periodista le dijo que “llama mucho la atención” que Fox ha insistido en entrar a este mercado para “beneficiarse de la adicción”.

Ante la pregunta, López Obrador cuestionó la inmoralidad del expresidente al buscar lucrar con la comercialización de la marihuana por haber ocupado un cargo público, podría dedicarse a sembrar maíz o trigo en lugar de “buscar lucrar con la comercialización de la mariguana”, señaló.

“Hay la instrucción para que Cofepris investigue a fondo y se tengan elementos para cancelar esas autorizaciones”, indicó el mandatario mexicano.

¿Qué se dijo en la mañanera hoy sobre las factureras?

Reportera le dice a AMLO que vieron expedientes del SAT en los que se muestra que también en Chiapas se usaron factureras y el presidente mencionó que se debe revisar porque lo de las facturas falsas hizo mucho daño; se extendió como práctica desde Calderón y fue muy socorrido en la época de Peña, destacó.

Recordó cómo era el modo de operar de esas empresas simuladas, con domicilios falsos y que había despachos para cometer fraudes fiscales. Indicó que si bien hay denuncias presentadas no se avanza porque el poder judicial no está comprometido con la justicia y con el combate a la corrupción. Pidió al procurador fiscal, a Pablo Gómez y a Martínez Dagnino que vayan a la mañanera a exponer el tema.

¿Qué dijo el presidente sobre la iniciativa a la Ley Minera?

AMLO respondió a una pregunta por la iniciativa de reforma a la Ley Minera , dijo que no se afectará a la minería y destacó que se trata de cuidar el agua y evitar el derroche en la entrega de concesiones. Ni con Porfirio Díaz “se entregó tanto suelo patrio”, expresó.

También mencionó que las mineras han ido entendiendo, pero hay quienes quieren extraer más agua y no quieren cuidar que no haya derrames. El mandatario mexicano aseguró que no se ha afectado a los empresarios porque siguen las ganancias.

