La opacidad en las megaobras es el sello de la casa durante el sexenio de AMLO

Dicen que en este sexenio la opacidad es el sello de la casa y es que las grandes obras emprendidas por la actual administración tienen como común denominador el hecho de que nadie sabe cuanto le han costado los mexicanos.

Megaobras como la Refinería de Dos Bocas, el AIFA o el Tren Maya son ejemplo de un gobierno que actúa de frente a las cámaras, pero de espaldas a los contribuyentes.

El senador Germán Martínez dijo: "¿Por qué cubrió de oscuridad esos contratos? porque debemos dinero, porque quiere ocultar la deuda, porque está dejando un Fobaproa en dos bocas y el tren maya un Fobaproa que vamos a pagar con nuestros impuestos los mexicanos...”

Para blindar sus obras, el Presidente de la República emitió un decreto para declararlas objeto de interés público y seguridad nacional, el llamado decretazo.

SCJN trata de frenar opacidad en megaobras de AMLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo echo abajo, pero el presidente López Obrador emitió uno nuevo.

“Ningún mexicano podemos tener acceso a lo que costaron las obras, lo hacen como quieren hacerlo, atropellando lo que tengan que atropellar, no se entregan los contratos, no se entregan realmente los datos. No sabemos nada de lo que ahí está pasando, de los permisos de la manifestación de impacto ambiental”, dijo el senador Mario Zamora Gastelum.

Al final, dicen los legisladores, es el contribuyente el que paga algo que ni siquiera sabe cuanto costo. Lo que si paga el mexicano, son las consecuencias...

“Ese dinero que falta en la ciudad que falta en medicinas, que falta en cuidados, que falta en escuelas derruidas, que falta ene escuelas abandonadas pues están en el tren maya ahpi están y están en el triple del costo original de Bos Bocas”, señaló Germán Martínez.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.