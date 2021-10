Regularizar autos chocolate costará 2 mil 500 pesos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que firmará un acuerdo para que las personas puedan regularizar sus autos chocolate por 2 mil 500 pesos.

Durante la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional en el municipio de Mexicali, Baja California, dijo que dicha acción tienen el propósito de tener el control de estos vehículos.

¿Qué son los autos chocolate?

Los autos chocolate son unidades de ciertas marcas, modelos o versiones que no se comercializan en México por concesionarios ni agencias.

La mayoría de estos autos provienen en un 95% de Estados Unidos, mientras que el otro 5% llega desde Centroamérica y Sudamérica.

“Aunque es hasta mañana quiero informar que vamos a firmar el decreto aquí en Baja California, nos lo planteó el gobernador Jaime Bonilla de que era necesario desde muchos ángulos el que se regularizara los vehículos que no tienen sus papeles en regla, no me gusta llamarles como se les denomina coloquialmente (chocolate)”, señaló el tabasqueño.

“Dijimos que íbamos a atender la petición, nos lo plantearon desde antes de la campaña, dijimos que si lo hacemos será después de la campaña para que no se piense que era una medida electorera, que estamos queriendo sacar raja, provecho político o politiquero porque en sentido estricto eso no es política. Entonces dijimos lo vamos a analizar y pasando las elecciones lo resolvemos”, añadió.

Dinero de autos chocolate será para tapar baches

El mandatario dijo que lo recaudado por el pago de regularizar los autos chocolate quedará en los estados, pero con una condición de que el dinero sea destinado para resolver el problema de los baches.

El sábado, López Obrador inaugurará plantel de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en San Quintín, además de firmar el acuerdo para regularización de automóviles en Ensenada. El domingo 17 de octubre visitará Rosarito y Tijuana.

“Que ese recurso sea para que no haya baches en las ciudades. No es que ‘lo usamos porque nos hacían falta unas suburbanas y para eso se utilizó’. No. Va a ser para que no haya baches en las ciudades, por eso vamos mañana a firmar a ese acuerdo”, dijo.

