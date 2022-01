AMLO anuncia que se realizará una prueba COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que esta mañana se realizará una prueba COVID-19 ya que amaneció ronco, aunque confió en que solo es gripe.

En la conferencia mañanera de este lunes 10 de enero, AMLO fue cuestionado sobre que su voz se oía ronco.

Sí amanecí ronco, al rato me voy a hacer la prueba pero yo creo que solo es gripe.

En este contexto, AMLO reveló la gráfica de la Secretaría de Salud en la que se muestra que los contagios se han incrementado de manera significativa pero no las defunciones, por lo que confió en que la situación está controlada.

Gobierno de México AMLO mostró la gráfica de la Secretaría de salud sobre la incidencia de casos de COVID-19 en México.

Recomendaciones para la nueva variante de COVID-19

AMLO reveló un decálogo de recomendaciones de qué hacer ante la nueva variante Ómicron de COVID-19



1.- Si se vacunaron y enferman de algo que parece COVID-19, asuman que es COVID-19

2.- Revesen su oxigenación y si es normal por arriba de 90 y no tienen síntomas, eviten salir a hacerse una prueba de COVID-19

3.- Tomen paracetamol, permanezcan en su casa aislados y eviten contagiar a otras personas. En la mayoría de las personas vacunadas la variante Ómicron, es un covidcito.

4.- Si ha fiebre alta o baja oxigenación, llamen a Locatel para recibir orientación y atención.

5.- Se ruega a empleadores no pedir resultados de pruebas COVID-19 a sus empleados, hay escasez.

6.- Sigan usando cubrebocas, estornuden de etiqueta y evite en lo posible las aglomeracioes.

7.- Si no se ha vacunado, vacúnese, es mejor un pinchazo en el brazo que un tubo en la garganta.



Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional. Lunes 10 de enero 2022 | Presidente AMLO

