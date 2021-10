AMLO conducirá la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que conducirá la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU cuando México asuma su presidencia.

Dijo que dará un mensaje “que tiene que ver con un compromiso mundial para combatir la corrupción y la desigualdad”.

AMLO reveló que al mediodía del 8 de noviembre viajara a Nueva York para llegar en la tarde-noche. Por la noche tendrá una reunión con Juan Ramón De la Fuente, representante de México ante ONU. Al viaje únicamente lo acompañará el canciller Marcelo Ebrard .

López Obrador no prevé tener encuentros con migrantes: “Ya deciden ellos… No es correcto, lo podría hacer, pero no es correcto. Cómo se dice en la Biblia, hay que evitar juicios y actos temerarios”.

El mandatario hizo un llamado a la comunidad de mexicanos en Nueva York para que se coordinen con Juan Ramón de la Fuente un encuentro en su próxima visita.

AMLO asistirá a la ONU para dar un mensaje para combatir la corrupción

AMLO anunció que irá a la ONU el 9 de noviembre cuando México asuma la presidencia del Consejo de Seguridad, según lo dio a conocer en la conferencia mañanera de este 11 de octubre.

“México va a asumir la Presidencia de Consejo de Seguridad y voy hablar de lo que considero, es el problema del mundo, es decir la corrupción”

El mandatario insistió que la corrupción no es una pandemia, sino una peste, de ahí que por eso tomó la decisión de acudir a la ONU el próximo 9 de en donde participará en una reunión y dará un mensaje sobre la corrupción que produce desigualdad.

Aclaró que en dicha visita no se reunirá con el presidente Joe Biden, ya que a éste se le ha invitado a México, de ahí que solo acudirá a la sede de la ONU.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app .

pfp