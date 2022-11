AMLO mañanera hoy: Temas del 24 de noviembre del 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la conferencia mañanera hoy jueves 24 de noviembre. Estos son los temas más relevantes.

El presidente reiteró que no hay acuerdos o no ninguna negociación con los grupos de la delincuencia organizada. “Que los grupos sepan claramente que no se permite la impunidad, y ojalá en los estados se transmita el mismo mensaje”, sentenció.

El presidente hizo un llamado a que el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, atiendan los casos de jueces que dejan en libertad a presuntos delincuentes los sábados. Sigue habiendo protección en el Poder Judicial para liberar delincuentes, mencionó.

Conferencia de prensa en vivo, desde Palacio Nacional. Jueves 24 de noviembre 2022 | Presidente AMLO

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y encargado de la sección Cero Impunidad, informó que esta semana se detuvieron a 7 mil 102 personas y se concretaron tres extradiciones a Estados Unidos. De las personas detenidas, 6 mil 710, fueron enviadas al Ministerio Público.

Familia Michoacana

El funcionario destacó que entre las detenciones realizadas en la última semana está la del presunto líder del grupo criminal “Familia Michoacana”, José Ranulfo ‘N’.



El 17 de noviembre, la FGR complementó por reclusión la orden de aprehensión en contra de José Ranulfo “N”, expolicía municipal de Taxco y líder de “La Familia Michoacana”, por delitos de delincuencia organizada y secuestro en 2018.

Otras detenciones

La Fiscalía del Estado de México detuvo el 19 de noviembre a 8 personas en Toluca. Dentro de los detenidos se encuentra Rigoberto “N”, “El Ringo”, encargado de una célula de “La Familia” en esa entidad.

La FGR de Chiapas informó el 20 de noviembre que consiguió el auto de formal prisión de Rodolfo “N”, ex alcalde de Copainalá, Chiapas, por los delitos de privación ilegal de la libertad y despojo.

Informó que entre el 16 y el 18 de noviembre la Fiscalía del Estado de México detuvo a 11 personas de nacionalidad colombiana por los delitos contra la salud, extorsión bajo el sistema de préstamos “gota a gota” y contra la salud.

El 22 de noviembre, la Fiscalía de Quintana Roo vinculó a proceso a Patric “C”, de nacionalidad canadiense, por el homicidio de un policía municipal y el intento de homicidio de otros 8 policías, el 31 de octubre.

Entre el 15 y el 21 de noviembre, elementos de la SEDENA y la Guardia Nacional detuvieron a 35 personas en distintas entidades del país. Asimismo se hicieron las siguientes incautaciones:

Incautaciones:



12 kg de fentanilo

980 cartuchos

22.4 kg de metanfetamina

78,900 dólares americanos

