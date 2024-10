Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 29 de octubre de 2024; en vivo

Es el último martes de octubre, y como lo estipula la mañanera de Claudia Sheinbaum, se habla sobre el “Humanismo Mexicano y memoria histórica”. En punto de las 7:30 horas de la mañana, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta de México marca la agenda política del país.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Sigue en vivo y por la señal de adn40 el mensaje de la mandataria Claudia Sheinbaum. En esta nota encontrarás los aspectos más importantes de los anuncios de su gabinete y el resumen de su discurso.

Alejandro Gertz habla sobre la detención del Mayo Zambada

La periodista Dalila Escobar, de la revista Proceso, consultó sobre cómo va la investigación y cooperación con el gobierno estadounidense para conocer los detalles de la detención del Mayo Zambada. Ante la interrogante, la presidenta de México le cedió la palabra al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien respondió que “el secuestro se cometió en México” y que el gobierno de Estados Unidos (EUA) compartió alguna información, pero “falta aún”.

Alejandro Gertz Manero comentó que el avión tenía placas clonadas y sigue la duda de por qué no se detuvo al piloto. Detalló que “de todas maneras” la información saldrá en las audiencias y que se está armando un expediente que avanza con certeza y seguridad, sin embargo, la base de los delitos la tiene México. Ante esto, la reportera también consulto sobre el caso del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, y se aseguró que la FGR actuará con responsabilidad, por lo que no accionará con imputaciones mientras no se tengan las pruebas.

Mientras no tengamos la certeza, no podemos hacer una afirmación... no podemos adelantarnos a hacer una serie de hipótesis cuando no tenemos las pruebas, -añadió Gertz Manero ante la insistencia de la reportera.

Para finalizar su participación, Alejandro Gertz Manero explicó que “no sabemos” por qué ha tardado tanto el gobierno de Estados Unidos en contestar y compartir cierta información, pero sostuvo que “hay que seguir insistiendo”.

Aunque había finalizado su participación y Claudia Sheinbaum había retomado la palabra, la reportera insistió con temas de seguridad, específicamente con el caso de una niña que perdió la vida en Tamaulipas en 2022. La consulta era sobre las respuestas del Ejército y la Marina en ciertas entidades donde se debe de mantener la observancia y respeto a los derechos humanos.

El general Ricardo Tevilla tomó la palabra en nombre de la Defensa Nacional, explicó que siempre se da visita a las Fiscalías civiles y también a la militar, “pero definitivamente no hay impunidad”, insistió el funcionario. En cuanto al seguimiento de las investigaciones, aclararon que la responsabilidad no le corresponde a la Sedena, y aclaró, categóricamente, que no se violan los derechos humanos de manera sistemática.

También los detenidos se ponen a disposición de manera inmediata a los ministerios públicos. La instrucción que hemos recibido nosotros, y además lo tenemos que hacer por ley, es apegarnos al Estado de derecho... y que no haya impunidad. Y también por supuesto tenemos la obligación de estar atentos a las necesidades de nuestro personal para que puedan actuar... siempre en respeto a los derechos humanos..., agregó Ricardo Tevilla.

Dalila Escobar le preguntó a Ricardo Tevilla qué opina del video que ha circulado recientemente de un elemento militar gritando "¡Mátalos!”, ante lo que el general confirmó que las fiscalías ya tenían vista de este suceso y es un hecho que está siendo investigado por las autoridades correspondientes. Ante la insistencia de la periodista, Gertz Manero agregó que “no hay un solo caso, uno, de un enfrentamiento entre militares y civiles... del que no se haya iniciado una carpeta de inmediato”.

Nuevamente, Dalia Escobar insistió en la protección a los derechos humanos y consultó sobre el censo de personas desaparecidas, la presidenta de México aseguró que “se va a dar seguimiento” y que se reforzará la Comisión Nacional de Búsqueda y el contacto con organizaciones civiles de búsqueda; agregó que la metodología que se usa fue desarrollada por su gobierno cuando era jefa de la CDMX.

En Chiapas se erradicará la violencia, asegura Claudia Sheinbaum con sus ejes de seguridad

Adriana Santos, reportera de Chiapas, consultó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la estrategia de seguridad en la zona fronteriza del sur. La mandataria detalló que ya existen tres ejes que se están accionando en la entidad, los cuales son:



Atención a las causas.

Desarrollo de Polos de Bienestar.

Labor de tareas de inteligencia y seguridad.

De estos ejes, el primero está a cargo de la Secretaría de Gobernación, mientras que el desarrollo de Polos de Bienestar en ciudades como Tapachula, generará empleos en la zona para evitar que salgan a delinquir. Además, las tareas de inteligencia y la presencia de las fuerzas armadas podrá garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Claudia Sheinbaum también destacó la importancia de que todos los estados tengan fiscalías especializadas para combatir para combatir la violencia contra las mujeres. Aprovechó para relatar el caso de violencia contra una mujer cuando ejercía su cargo como jefa de Gobierno de la CDMX. En cuanto a la atención a los casos de violencia de género, detalló que se garantizará la seguridad de los jóvenes, su plan es aumentar el número de escuelas, particularmente de preparatorias y universidades.

Las y los jóvenes tienen que estar en la escuela, no deben estar en la calle, y menos vinculados a un grupo delictivo, -puntualizó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum habla sobre el acoso al interior del Poder Judicial

José Manuel Fuentes, de Capital 21 le preguntó a la presidenta de México sobre las denuncias de acoso al interior del Poder Judicial, a lo que Claudia Sheinbaum respondió que “siempre es condenable cualquier abuso... lo que nosotros queremos con todas las modificaciones que hemos presentado, es proteger a las mujeres”. Explicó que todas las iniciativas se presentaron para erradicar esta forma de abuso, que “no solo no es correcta”, también es “condenable”.

Asimismo, el periodista le preguntó sobre los beneficios de su programa de vivienda para la Ciudad de México (CDMX), a lo que la mandataria le pidió esperar a que el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) vaya a una conferencia matutina para informar las particularidades y los detalles.

El reportero Manuel Pedrero, de Los Reporteros MX, tomó la palabra y le consultó a Claudia Sheinbaum sobre la renuncia de los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a lo que la mandataria invitó a la “reflexión” sobre las modificaciones a la Constitución de 1917, la cuál ha sido reformada en múltiples ocasiones y en todo el periodo “neoliberal”.

Claudia Sheinbaum agregó que, hoy “las y los” ministros de la Corte saben que “lo que están haciendo” es inconstitucional. Pidió, nuevamente, esperar a ver cómo votan y, sobre la renuncia, dijo que ella cree que lo están haciendo así para poderse ir con todos los “haberes de retiro” pues “ese es el marco en el que se están dando las renuncias de los ministros”.

Omar García Harfuch presenta los avances de la Estrategia de Seguridad Nacional

Luego de la participación de Marcela Figueroa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch tomó la palabra para presentar la Estrategia de Seguridad Nacional, el cual tiene el objetivo de traer paz y protección a México. Los 4 ejes de la estrategia son:



Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Fortalecimiento de la inteligencia e investigación. Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad con entidades federativas.

De acuerdo con Omar García Harfuch, se han detenido 824 criminales, se han decomisado 820 armas de fuego y 33.8 toneladas de droga. Estas acciones se concretaron gracias a la colaboración de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guarda Nacional, destacó el funcionario.

Omar García Harfuch destacó la contribución de la Guardia Nacional en acciones como: aseguramientos de droga, detención de generadores de violencia, operaciones de rescate, entre muchas otras. Asimismo, enfatizó las detenciones destacadas del mes de octubre, las cuales incluyen:



Detención en flagrancia en Tijuana, Baja California; Sedena y la policía estatal aseguraron 71 millones de pesos en 7 kilos de fentanilo.

Detención de “objetivos prioritarios” en Dolores Hidalgo, Guanajuato; Sedena, GN y la Fiscalía General de la República capturaron a Pedro N y María Reyna N por generar violencia y traficar con fentanilo.

en Dolores Hidalgo, Guanajuato; Sedena, GN y la Fiscalía General de la República capturaron a Pedro N y María Reyna N por generar violencia y traficar con fentanilo. Operativo de cateo en El Zapote, Coyuca de Benites, Guerrero; Semar, GN, SSPC, detuvieron a 8 criminales y 8 armas largas.

En total, Omar García Harfuch presentó 11 esfuerzos en materia de seguridad con detenciones, cateos, decomisos y demás en los estados de Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, Nuevo León, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Guanajuato y Baja California. Además, el funcionario retomó las reformas que está planteando el Gobierno de México para mejorar e incrementar las capacidades en materia de seguridad pública, así como de coordinación y vinculación con la FGR, fiscalías estatales y policías locales.

Luego presentaron un video en materia de seguridad sobre los resultados que cada dependencia lleva.

Comparten los índices de seguridad en México en la mañanera de Sheinbaum

Luego de la participación de Iván Escalante, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch tomó la palabra, pero Claudia Sheinbaum presentó a Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien presentó los indicadores delictivos a nivel nacional.

De acuerdo con su reporte, la tendencia histórica de víctimas de homicidio doloso ha ido a la baja, con una disminución de 13.4% diario desde 2019 a 2024. Asimismo, detallaron que desde febrero de 2019 hasta la actualidad, se sumó un 25.3% de disminución total de incidencias en este delito. En cuanto a los crímenes de alto impacto, también se mostró una disminución general de 35.23 por ciento diario y 40.38 por ciento de febrero del 2019 a octubre 2024.

Es el octubre con menos homicidios dolosos desde 2017, -comentó Marcela Figueroa.

En cuanto a la situación en Sinaloa, también se tocó el tema de violencia, donde detallaron que el total de víctimas diarias por homicidio doloso de enero a octubre ha ido a la alza.

De manera general, Marcela Figueroa detalló que los delitos de alto impacto bajaron incidencias desde 2019 hasta la fecha, siendo únicamente la extorsión, el crimen que subió su porcentaje. El informe quedó de la siguiente manera:



Homicidio doloso -8.2%.

Feminicidio -14.9%.

Lesiones por arma de fuego -5.8%.

Secuestro extorsivo -77.6%.

Extorsión +18.3%.

Robo con violencia -37.5%.

Robo a casa habitación -57.3%.

Robo de vehículos -25.1%.

Robo a transportista -31.8%.

Robo a transeúnte -32.3%.

Otros robos -45.5%.

Además, Marcela Figueroa destacó que la percepción de la inseguridad registró su nivel más bajo desde “hace muchos años”, y que la confianza en las autoridades nacionales ha incrementado.

Iván Escalante presenta: Quién es quién en los precios de la canasta básica

Quien abrió la mañanera fue Iván Escalante, quien presenta la sección “Quién es quién en los precios” sobre la canasta básica y combustibles. De acuerdo con su informe, los datos se emitieron por el alza de huevo. Entre los productos que se estudiaron, se encuentran:



Aceite vegetal.

Arroz.

Atún.

Azúcar.

Carne de res.

Cebolla blanca.

Chile jalapeño.

Carne de cerdo.

Frijol negro.

Huevo.

Jabón de tocador.

Jitomate saldet.

Leche de vaca.

Limón.

Manzana.

Piña.

Pan blanco de caja.

Papa blanca.

Papel higiénico.

Pasta para sopa.

Carne de pollo.

Sardina de lata.

Tortilla de maíz.

Zanahoria.

De acuerdo con Iván Escalante, Bodega Aurrerá de Aeropuerto en Chihuahua es quien mantiene los precios más bajos de la canasta básica, en 725.20 pesos mexicanos. En cuanto al precio más bajo del huevo, se consideró que La Comer de la sucursal de Dorado e Insurgentes tiene el precio más bajo en 36 pesos por 18 piezas.

En cuanto a la gasolina, los precios se mantienen sin subsidio y se aclaró que los precios son los siguientes:



Regular: 23.87 por litro.

Premium: 25.26 por litro.

Diésel: 25.50 por litro.

Las marcas Orsan, BP y G500 son las empresas que mantienen los precios más bajos en la gasolina regular, premium y diésel en 22.89, 23.38 y 23.95 pesos, respectivamente. En cuanto al gas LP se detalló que los costos nacionales promedio son en estacionario de 10.41 pesos por litro y en cilindro, 19.28 pesos por kilo.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy 29 de octubre?

La “Mañanera de Claudia Sheinbaum ” abrió su diálogo con la prensa a las 7:30 horas desde el Palacio Nacional, y en ad40 te traemos el resumen puntual de lo más destacado de hoy martes 29 de octubre. En la edición de este día, la mandataria presentó a varios funcionarios de su gabinete, entre los que se encuentran:



Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad.

Información en proceso...

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.