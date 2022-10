¿Qué dice tu horóscopo esta semana? Las predicciones de María Esther

Luego de unos que para los mexicanos estuvieron muy movida por los sismos en la Ciudad de México, María Esther nos cuenta qué dice tu horóscopo para esta semana del 3 al 10 de octubre y nos acoseja cuidar y pedir perdón a la naturaleza por el daño que le hemos hecho.

Horóscopo de Aries

Aries esta semana para ti nos sale una carta de inversiones que tienen que ver con tu patrimonio o con tu futuro probablemente estés indagando en donde invertir para generar mejores rendimientos, piénsalo muy bien, investiga bien.

Recuerda que estamos en una época en la cual inflación y todas las decisiones que se han tomado en función a la pandemia y a los cambios que hemos tenido, pues si tienen en mucho riesgo, la economía familiar y la economía en general en todo el mundo entonces cuida tu dinero piensa antes de gastar y de preferencia en vez de gastar invierte en algo para el futuro.

También puede ser una semana en la cual tengas mucho contacto con tu aspecto paterno, ya sea que visites a papá o que tengan muchos recuerdos de papá y que también apliques esa paternidad si eres papá.

Horóscopo de Tauro

Tauro parece que ser que se hace realidad un sueño relacionado con viajes proyectos ambiciosos o compra de coche, aquí te veo firmando algo relacionado con un proyecto importante sale la carta de los documentos las firmas y de verdad que yo veo proyectos muy ambiciosos y planes a largo plazo. También veo un viaje al extranjero o un viaje largo o sea que es una semana de materializar tus sueños de dar esos pasos necesarios para lograr esas metas tienes todo a tu favor no te rindas y adelante.

Horóscopo de Géminis

Ay, Géminis parece ser que ahora te toca a ti hacer el bien a alguien más una persona que puede estar en un momento difícil en una racha complicada es una mujer puede ser una mujer mayor alguien de tu familia con quien pueda sentirte muy en deuda o muy comprometido y yo creo que es una semana para hacer el bien para apoyar para ver si alguien necesita algo que tú puedas compartir.

Géminis es una semana en la que te alertan de que no dejes entrar a tu casa o a tu vida gente de la cual no tengas mucha información porque puede haber alguien que quiera abusar.

Porque cuando tú eres muy abierto para ayudar también hay gente que se puede pasar de listo, así es que ayuda, pero cuando veas que la gente empieza como a aprovecharse es momento de poner límites, así es que Géminis buena semana para ayudar y es feo que diga así que con medida, pues hay gente que se pasa de lanza, hay que poner límites.

Horóscopo de Cáncer

Cáncer hay que controlar el temperamento puede ser una semana en que te sientas muy agredido muy lastimado que te tomes de forma personal muchos de los comentarios de las actitudes de las otras personas, recuerda que cuando alguien tiene una actitud negativa está hablando más de él que de ti no te enganches, no te enojes, no te pelees.

Puede ser que te sientas muy desesperado con gente que no reacciona o no responde a lo que tú esperas de ellos, hay mejores formas de resolver las cosas nunca con la agresión nunca con el enojo, porque en vez de aclarar se complican más las cosas, tranquilo, respira hasta diez calmas sal a caminar y no te enganches con gente complicada.

Horóscopo de Leo

Leo igual parece ser que es una semana y yo no sé si tiene que ver con Mercurio retrógrado que las comunicaciones están atoradas que parece ser que no nos estamos entendiendo y Leo también puedes sentir ciertos obstáculos y ciertos atorones en proyectos, que ya habías echado a andar, es una semana para que vuelvas a analizar o hacer otra planeación distinta a lo que tenías antes. Debes hacer un alto y volver a reestructurarlo todo.

También es una semana en la cual te puedes sentir lastimado traicionado por algo que tú pensabas que ya se iba a materializar y no hay muchos obstáculos, respira profundo y espera deja que abra la luz porque si las cosas están oscuras no vas a poder avanzar como quisieras, ten paciencia.

Horóscopo de Virgo

Virgo empiezan a llegar las ganancias, la cosecha empieza a darse, pero de una forma lenta, es decir, no quieras que todo madure rápido o no quieras ver resultados rápidos; cuando uno queremos cortar la manzana antes de tiempo, pues no le va a convenir ni al árbol ni a la manzana ni a ti, entonces ya empieza a darse la cosecha poco a poco, no presiones, no te presiones a ti mismo las cosas van bien, así es que tranquilo y a esperar también es una semana para invertir, vas a tener ganancias, quizás no tan grandes como esperabas, pero ya empiezas a tener intereses.

Horóscopo de Libra

Libra parece ser que es una semana de muchos gastos y de muchos pagos, pero no te preocupes el dinero va a fluir las soluciones van a llegar, no te angusties esto que vas a hacer esta semana es por un bien mayor en el futuro.

Parece ser que es una semana en la que te sientes fortalecido decidido, aunque hay cierta nostalgia en tu corazón, pero vienen buenos momentos y estás en un momento importante para dar ese paso y bueno, pues sí, hacer una inversión; sin embargo, va a ser conveniente para el futuro, así es que no te desanimes.

Horóscopo de Escorpio

Escorpio cuida tu salud puede ser que esta semana estés con la pila baja con las defensas bajas y tienes que tomar vitaminas tienes que fortalecerte si te sientes cansado o enfermo cuídate mejor para que no andes por ahí contagiando.

Esta semana percibas que una persona está incómoda o inquieta y está mostrando una actitud negativa contigo, vale la pena aclarar y no dejar que las cosas crezcan y se compliquen más porque te sale la carta de los enemigos ocultos es decir, alguien que no abre sus cartas, no te dice las cosas derechas, entonces está molesto, pero no habla y eso es horrible porque se genera una energía muy densa alrededor de una relación.

Horóscopo de Sagitario

Sagitario esta semana vas a necesitar mucha madurez y mucha fortaleza para enfrentar cierres de ciclos puede ser que sea una semana en la que se den esa situación es drásticas que te hagan tomar decisiones radicales cambios movimientos, puede haber un cambio de casa, de trabajo, de escuela o solo cambios que no nos avisan, que llegan inesperados, que te hacen crecer, que te hacen madurar, así es que tómalo por ese lado como un aprendizaje.

Horóscopo de Capricornio

Capricornio es una semana interesantísima en cuanto a acuerdos negociaciones y sociedades, fíjate que salen cartas de mujeres puede ser una semana en la cual tengas que coincidir o que convivir y hacer negocios con mujeres y se ven súper positivos.

También es una semana en la que va a haber mucho tema de feminismo de apoyo a las mujeres de hacer un proyecto relacionado con la mejora en la vida de la mujer quizás no sepas por dónde viene, pero ábrete a estas opciones que se ven muy interesantes. También puede aparecer una persona de Aries, Leo, Sagitario o una persona blanca o rubia que va a ser muy importante para ti en el futuro.

Horóscopo de Acuario

Acuario, fíjate que te están saliendo dos cartas que habla de ciclos, se abren ciclos nuevos, se abren nuevos proyectos probablemente llegue esta semana oportunidades de abrir algo interesante en relación al tema laboral para el futuro también sale la carta del karma, pero un karma positivo.

Al karma positivo le llamamos Dharma ábrete a recibir porque puedes conocer a una persona que sea clave para proyectos a futuro, es una persona joven, es una persona muy trabajadora y puede ser muy importante para ti.

Horóscopo de Piscis

Piscis esta semana habla de conquista, es el momento de que vayas con todo para conquistar esa meta, tienes cartas de liderazgo, de fortaleza, de energía. No esperes que las cosas sucedan, levántate y haz que las cosas sucedan porque tienes todo para que así sea victoria. Es una muy buena semana para ir por todo.

