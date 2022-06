Ximena Santaolalla, psicoterapeuta y escritora.

Ricardo Raphael conversa con la psicoterapeuta y escritora, Ximena Santaolalla, ganadora del “Premio Mauricio Achar”, por la obra “Muerte de un nawal”

Muerte de un nawal fue elegida entre 164 novelas candidatas que se presentaron a concurso, las cuales confirman la confianza por parte de los autores, y de todos aquellos que tienen algo que decir a través de la escritura.

Santaolalla agradeció el galardón y reconoció que, aunque no se dedica de lleno a la literatura por cuestiones económicas, siempre ha estado en los libros y en la escritura.

“Me dedico muchísimo a la literatura desde hace tiempo. Desde niña me gusta escribir. Simplemente porque no es fácil ganar dinero a través de la literatura, me he dedicado a otras cosas (como abogada freelance), pero la verdad es que mi corazón está ahí y, por supuesto, quisiera en el futuro poder bajarle lo más posible a todo lo demás, porque no es algo que me llene, aunque sí lo disfruto y es divertido, pero yo lo que quiero es escribir toda mi vida”, comentó en entrevista.