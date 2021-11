Carlos Cortés Navarrete, sonidista ganador del Oscar

Carlos Cortés Navarrete, uno de los tres mexicanos que ganaron el Óscar en 2021, en Mejor Sonido por la película “The sound of Metal”

El sonido de este filme ha sido descrito por The New York Times como un “sonido extraordinariamente intrincado”.

En entrevista, Carlos Cortés reconstruye cómo fue su camino por el mundo del audio.

Tras su niñez con padres melómanos, se hizo músico, grabó a su banda... pero luego tuvo una encrucijada, cuando tuvo que decidir qué estudiar.

Respecto al sonido de la cinta comenta: “A mí me causó terror la primera vez que la vimos. Había días en los que el tema de conversación era: ‘imagínate que te pase esto’”, confiesa Cortés.

Y es que, “The sound of metal” trata de alguien que también vive de su audición, un baterista, que comienza a perder el oído.

Acerca del Oscar que recibió, afirma que es una consecuencia, “es el resultado de un trabajo de mucho tiempo de un equipo muy grande”.