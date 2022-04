Más cuentos de El Faraón: Flor de Toloache

Gabriel Hernández Miranda. “El Faraón del Espectáculo” El Toloache, es una planta que tiene diversos usos en la medicina tradicional de México y Latinoamérica. Es parte de los rituales de diversos grupos étnicos y reconocida popularmente por su utilización en la preparación de las llamadas pócimas de amor.

¿Qué más amor por México qué la música de nuestra tierra?

Así lo demuestra la agrupación “Flor de Toloache” organización musical que interpreta la música con la orquestación de un mariachi, formado únicamente por mujeres y que tiene como base la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos.

La agrupación fue fundada por Mireya I. Ramos y Shae Fiol en el 2008, siendo la segunda quien le pone la voz a los temas, que lo mismo pueden ser en inglés y en español, para beneplácito de una comunidad creciente con raíces mexicanas y extensiones culturales en el vecino país del norte.

Amigues! Estamos muy emocionadas de anunciarles que tendremos como invitadas especiales a @themexstandoff en nuestro show del 27 de abril en el Foro del Tejedor! Queremos verles ahí!

Boletos aquí 👉 https://t.co/jtqAyuqRdt#CDMX🇲🇽 pic.twitter.com/6TKsx8Hv4w — Flor de Toloache (@flordetoloache) April 19, 2022

Como sucede con grandes artistas, Flor de Toloache inició su carrera buscándose la vida en el Metro de Nueva York, ahí fueron descubiertas por el New York Times, prestigiado diario que les dedicó sus páginas y que fue de gran ayuda para catapultar su carrera, que le hizo ganar un Grammy Latino en la categoría de Mejor Album Ranchero / Mariachi en el 2017 por su producción “Las Caras Lindas” Presentaciones en festivales tan diversos como Coachella, en programas como Later with Jools Holland, Womad, Womex, Vive Latino, entre muchos otros, coloca a Flor de Toloache como una de las agrupaciones femeninas de Mariachi con mayor repercusión en el planeta. El efecto de la Flor de Toloache no se ha quedado en la localidad, lo que comenzó como un trío, hoy llega a diez integrantes interpretando música global de México, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Australia, Colombia, Alemania, Italia y los Estados Unidos.

Hoy, es Indestructible, la nueva producción discográfica del grupo, que empuja los límites de la música de mariachi, sus instrumentos, pero que sin lugar a dudas elimina las fronteras con versiones de temas conocidos, que han hechos suyos con un efecto ensoñador y delirante, que solo una dosis de Toloache le puede dar a los más escépticos de la magia del amor en forma de música.

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

hcj