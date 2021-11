Índice Económico Prevención a la ciberdelincuencia

Durante la pandemia se han duplicado los reportes en redes sociales de delitos cibernéticos, se ha llegado a 400 mil reportes anuales.

Se tiene que trabajar en una noción donde los ciudadanos participan con la denuncia, empresarios y autoridades en promoverlas y asegurarse de que el ciclo completo de la justicia se cumpla.

Según la ONU, México ocupa el 4to lugar en América en desarrollo de contención de delitos que afectan la propiedad o la integridad de las personas.

Entre las recomendaciones que del CCS está sospechar de cualquier mail que pide datos personales, de los sitios web no reconocidos, y los que no tengan https y no acceder desde un lugar público.