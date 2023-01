Gabriel Hernández, Más Cuentos del Faraón: La impresionante memoria de Laura Pausini

Más Cuentos del Faraónpor Gabriel Hernández: Laura Pausini es la prueba viviente que nos demuestra que debemos tener cuidado con lo que prometemos, porque lo vamos a tener que cumplir eventualmente. Se los cuento por lo que me sucedió personalmente con ella, durante una serie de encuentros periodísticos en la Ciudad de México, cuando sus visitas eran frecuentes por diferentes motivos promocionales.

Debo confesar, que las primeras veces que tuve la oportunidad de conversar con ella, no pasaba por mi mente los alcances que iba a tener con su carrera, hoy en día se ha convertido en una de las intérpretes más reconocidas e influyentes de la música latina.

Lee más de El Faraón: Un potrillo suelto en Alemania

Como una cortesía, aprendí una muy breve frase en italiano para saludarla y decirle que era un placer recibirla, pero era mejor que hiciéramos la entrevista en español. Era más bien una broma, que un intento por lucir mis conocimientos de italiano, que en ese momento y hoy en día, no alcanzan el nivel más ínfimo de escolaridad.

Ella sonrió y dijo que estaría encantada que la próxima vez que nos encontráramos, pudiéramos hacer la entrevista en italiano. Como buen prometedor y pocas veces cumplidor, le dije que sí, que, para esa vez, estaría listo para conversar con ella en su idioma natal.

Cuando me retiré del lugar, con la satisfacción de una muy amena charla, pensaba que sería lindo tomar un curso del idioma para aprender a hablarlo, cantar ópera y entender lo que dicen en las películas italianas. El gusto me duró poco, olvidé la promesa hecha por los avatares de la vida cotidiana, las obligaciones por cumplir y porque siempre es más cómodo continuar como se está.

Pasaron algunos años y la rutina se apropió de las actividades diarias.

Laura Pausini recordó la promesa



Lo curioso de esta historia ocurrió cuando hubo alguien que se encargó de recordarme mi promesa.

La misma Laura Pausini, se encargó de recordarme la promesa que había hecho seis años antes.

¿Qué pasó? Quedamos que la próxima entrevista la haríamos en italiano. ¿Estás listo? Mi cara debió ser el mejor chiste que le han contado, de esos de un español, un francés, un estadounidense y un mexicano. Laura soltó una carcajada sonora y me dijo, no te preocupes. Hagámosla en español, pero si debes aprender a hablar italiano.

Al verme descubierto en mi promesa olvidada, cometí un nuevo error, volver a prometerle que lo aprendería ahora sí, para la próxima vez. Esa próxima vez no ha llegado, por azares del destino, no he tenido la oportunidad de entrevistarla nuevamente, pero si recuerda la promesa, será motivo de un cuento más de El Faraón del Espectáculo.

Más Cuentos de El Faraón por Gabriel Hernández Miranda. “El Faraón Del Espectáculo”

@Faraon_Gabriel