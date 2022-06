Gabriel Hernández Más cuentos de El Faraón: Un potrillo suelto en Alemania

Más cuentos de El Faraón por Gabriel Hernández “El Faraón del Espectáculo”: Una de las encomiendas informativas más grandes e importantes que he tenido bajo mi responsabilidad, fue la gira de La Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, como organización oficial de la Selección Mexicana de Futbol en la Copa Mundial de Alemania en el 2006.

Un selecto grupo de periodistas de espectáculos, siguió de cerca la presencia de la Selección Azteca, en los primeros tres partidos que disputó en dicho evento, así como la vida cotidiana de miles de mexicanos, que como siempre, acudieron a la fiesta mundial del futbol, y literalmente, se bebieron la cerveza de la pequeña ciudad de Göttingen, donde se encontraba la concentración del representativo mexicano.

Reportero sin suerte, no es reportero

Fue en la ciudad de Nüremberg, concretamente en el Frankenstadion, como era conocido en aquellos años, donde comprobé que reportero sin suerte, no es reportero y les voy a contar por qué se los digo.

Resulta que habíamos pasado uno de los estrictos filtros de seguridad del estadio para ingresar a las tribunas y me quedé esperando a algunos compañeros que se habían quedado atrás comprando algún souvenir, cuando mi mirada se distrajo con un ciudadano mexicano, que portaba una máscara de luchador, con los colores de la bandera de nuestro país, que cubría sus ojos con unas gafas para el sol, que llamó la atención de los elementos de seguridad, que le pedían por todos los medios que descubriera su cara, solo para que los policías pudieran ver sus ojos.

Cabe señalar, que en aquellos años, el que escribe, si veía bien de lejos, y lo celebro porque de lo contrario, no me habría percatado que el ciudadano mexicano en cuestión, era nada menos que Alejandro Fernández, en compañía de una bella dama, que según creo, era su novia Karla Laveaga.

Con una inmensa alegría en el corazón, esa que solamente se siente cuando se está a punto de triunfar, ya no perdí de vista a ese luchador de lentes oscuros, que pretendía pasar inadvertido entre la multitud de compatriotas que estaban ávidos de ver a México contra Irán, aquella tarde de Nüremberg.

Cuando fue posible, me acerqué hasta donde caminaba “El Potrillo” quien se veía tan relajado que había olvidado calzarse los zapatos, y le hablé por su nombre. “Alejandro. ¿Quién gana hoy? Aún con la máscara puesta y los anteojos, no pudo ocultar la sorpresa de haber sido descubierto por alguien que hablara su mismo idioma. Me hizo la seña de callarme la boca, ya saben, esa del dedo índice de su mano derecha cruzando sus labios. Al verse sorprendido, no le quedó más remedio que decir. “México, con dos goles de Rafa (Márquez).” Nos despedimos de él, con el gusto de haberlo saludado. El material en video viajó esa misma noche a México y al otro día apareció en el programa de espectáculos más visto de este país. En Ventaneando, por supuesto.

Por si fuera poco, al otro día en el Savoy, el único lugar de esparcimiento, quizá no tan sano, de Gottingen, nos encotramos a Alejandro Fernández, disfrutando de la noche, en compañía de su primo, quien en ese tiempo, era quien iba con él a todas partes. Con la amabilidad de todos los mexicanos que estábamos ahí, nos acercamos a saludarlo. “Yo fui el que te grabó ayer en la entrada del estadio”. Le dije. Sorprendido, me dijo “¿Cómo supiste que era yo?” le conté lo mismo que ustedes acaban de leer, y solo le quedó apuntar. “Eres un cab… que buena suerte tuviste”.

Nos tomamos la foto y seguimos festejando la estancia en Alemania, de trabajo para mi, de libertad para él, quien la ejerció como Dios manda.

Más Cuentos de El Faraón por Gabriel Hernández Miranda. “El Faraón Del Espectáculo”

@Faraon_Gabriel

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

hcj