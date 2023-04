Violencia en el campus. Bitácora de Guerra por Hannia Novell

Bitácora de Guerra por Hannia Novell: Una encuesta de opinión, realizada recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO), revela que tres de cada 10 universitarias han sido víctimas de la violencia machista.

Las mujeres encuestadas señalaron que las conductas de naturaleza verbal fueron las experiencias más denunciadas, entre las que se incluían comentarios insultantes o groseros hacia las mujeres en general, bromas sexuales y comentarios relacionados con el sexo sobre su aspecto físico; así como tocamientos no deseados y solicitudes de sexo, a cambio de un beneficio o favor.

México no es la excepción. Varias decenas de mujeres que estudian en universidades públicas y privadas de nuestro país también participaron en la encuesta y confirmaron la violencia en el campus.

Ahí está el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) , escenario de una serie casos de violencia en contra de las mujeres. Ellas no sólo fueron atacadas en las instalaciones de esa Institución, sino que fueron revictimizadas, al no hallar justicia ni acompañamiento de las autoridades universitarias.

El caso de Karen “G” en la UAM

En el Día Internacional de las Mujeres, Karen “G” denunció que su expareja la había violado en diciembre de 2022. La joven estudiante no acudió ante las autoridades ministeriales porque, indebidamente, las autoridades universitarias la convencieron de no demandar por vía penal al violador, asegurándole que la UAM podía llevar el caso y aplicar medidas disciplinarias contra el agresor.

No fue así. Justo el 8 de marzo, las autoridades le notificaron a Karen que el denunciado, identificado como Naoki “N”, admitió su responsabilidad en la agresión sexual, pero la mujer universitaria no obtendría medidas de protección y su atacante no sería expulsado.

Como era de esperarse, el video que Karen compartió en Facebook provocó una indignación avasallante y de ahí surgieron más testimonios, como el de la estudiante que fue violada por un profesor en la unidad Iztapalapa; así como la agresión sexual que ejecutó un trabajador administrativo, contra una joven estudiante de la unidad Xochimilco, entre otros.

Desde hace casi siete semanas -cuando estalló el paro de labores académicas en las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco de la Universidad Metropolitana-, la comunidad universitaria reclamó la actualización de reglas, el establecimiento de protocolos de atención y la incorporación de sanciones efectivas contra los agresores.

Hace unos días, el rector general de la UAM, José Antonio de los Reyes Heredia, y la fiscal Ernestina Godoy, celebraron un convenio que incluye capacitación al personal de la universidad en materia de derechos humanos, violencia de género y procuración de justicia para las mujeres.

Ese ha sido el pretexto utilizado por algunas voces para denostar la protesta estudiantil y a los colectivos feministas. Tienen razón cuando señalan que los jóvenes requieren retomar las clases, porque la pandemia del coronavirus provocó efectos nefastos en el rendimiento escolar y la salud emocional de los estudiantes universitarios. Pero antes de quebrar la sororidad de los más de 58 mil estudiantes matriculados en los cinco planteles de la UAM, será necesario garantizar al alumnado que los campus son lugares seguros y libres de violencia.

