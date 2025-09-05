inklusion.png Sitio accesible
Leonardo Curzio: el desafío de la oposición, vamos en ruta hacia una república de pensamiento único

La confrontación del gobierno con la oposición ha encendido un debate sobre la salud de nuestra democracia.

El desafío de la oposición: ¿hacia una república del pensamiento único?
05 septiembre 2025
Escrito por: Sergio Valladares

La presidenta ha manifestado su descontento con la oposición, señalando que sus críticas son un “teatrito” e incluso sugiriendo que tomen clases de yoga para calmarse.

Esta postura resulta desconcertante, especialmente cuando su administración goza de una mayoría abrumadora en el Congreso y control sobre otras instituciones clave. La pregunta que surge es: ¿por qué un gobierno con tanto poder se molesta por la existencia de una oposición que lucha por un espacio?

La analogía con un equipo de fútbol que va ganando 7-0 y se enoja porque el otro intenta anotar un gol es muy pertinente. Esta actitud no solo deslegitima el rol de la oposición, sino que también sugiere una aspiración a la unanimidad política , a un país donde no exista el pensamiento diferente.

La importancia vital de la pluralidad

La diferencia es fundamental para una república sana y pluralista. El debate, el desafío a las tesis gubernamentales y la crítica constructiva no son obstáculos, sino herramientas que enriquecen el discurso público.

Creer que un gobierno puede o debe operar sin oposición es una visión que nos aleja de los principios democráticos. La pluralidad de ideas y la existencia de contrapesos son esenciales para prevenir los abusos de poder y asegurar que todas las voces sean escuchadas.

El riesgo es evidente: si se desincentiva la crítica, el país podría transitar hacia un modelo de pensamiento único, donde el debate público se atrofie y la toma de decisiones se concentre en una sola figura, limitando la posibilidad de progreso genuino y colectivo.

