La infraestructura de CDMX necesita una revisión a fondo; opina Leonardo Curzio

La vida en la Ciudad de México siempre ha exigido un nivel de resiliencia particular a sus habitantes. Atascos monumentales, un sistema de transporte público abarrotado y la eterna lucha contra los baches son parte del día a día. Sin embargo, cuando estos problemas se agudizan, la paciencia ciudadana, aunque vasta, empieza a mostrar sus límites.

¿Paciencia a cambio de eficiencia?

No basta con pedir a los capitalinos que sean estoicos. Los problemas de infraestructura, especialmente el mal estado de las vialidades y las inundaciones en la CDMX, que alcanzan niveles históricos, requieren soluciones reales y no excusas. La narrativa de “lluvias atípicas” ya no convence a una población que ha visto cómo, año tras año, la ciudad se paraliza bajo el agua. La infraestructura capitalina necesita una revisión a fondo, no simples parches. Los ciudadanos están dispuestos a ser pacientes, pero a cambio exigen resultados concretos y una gestión más eficaz de los recursos públicos.

El desafío de la seguridad pública

La idea de que aquellos que cuestionan los resultados en esta materia deberían practicar yoga. Para él, es una forma de eludir la responsabilidad. El bienestar de una ciudad y la confianza en sus autoridades se construyen sobre la base de servicios públicos que funcionen y una seguridad pública que genere confianza. Los ciudadanos se comprometen a tener paciencia y a apoyar los esfuerzos del gobierno, siempre y cuando estos se traduzcan en una mejora tangible de su calidad de vida.

Leonardo Curzio: paciencia y baches en la CDMX [VIDEO] Por más estoicos que seamos los capitalinos, ya no es posible seguir aguantando la ineficiencia, la falta de resultados en la seguridad y las inundaciones

