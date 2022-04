¿Buscas trabajo? Canadá oferta vacantes que no requieren hablar inglés

Si tu sueño es trabajar en el extranjero, pero no dominas muy bien el inglés, no te preocupes, existen algunas vacantes en Canadá donde esto no es un obstáculo, tales como las recientemente publicadas por el Servicio Nacional de Empleo (SNE), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Así que no pierdas más tiempo; a continuación te explicamos cuáles son las vacantes en Canadá que no exigen el dominio del inglés y cómo puedes postularte.

Vacantes de trabajo en Canadá que no requieren dominio de inglés

Vacante en supermercado

Una empresa de comestibles, víveres y carnes ubicada en la provincia de Quebec, en Canadá, requiere de trabajadores de supermercado para jornadas de tiempo completo, es decir, de lunes a sábado de 07:00 a 16:00, el sueldo mensual ronda los 36 mil pesos, lo mejor es que no requiere el idioma inglés.

Requisitos para la vacante de trabajo



Nivel académico requerido: Secundaria.

Experiencia: 1 o 2 años como empleado de supermercado.

Capacidad para trabajar en el frío y para levantar pesos superiores a 20 kilogramos.

Rapidez en ejecución y habilidades de aprender rápidamente.

Amplio conocimiento y experiencia relevante relacionados al trabajo .

. Rapidez y preocupación por ofrecer a los clientes un servicio y un producto de alta calidad.

Funciones y actividades



Envolver y etiquetar precios en mercancías; rotar productos; mantener el orden y limpieza del departamento.

Verificar la cantidad y calidad de los bienes.

Preparar, fabricar y envasar productos relacionados con el departamento.

Mantener los mostradores de venta abastecidos con productos atractivos.

Si te interesa esta vacante de trabajo puedes aplicar aquí ; el proceso de reclutamiento estará disponible hasta el próximo sábado 16 de abril.

Vacante de soldador

Otra empresa en Canadá creada desde 1975 en la provincia de Quebec, especializada en la fabricación de equipos de trabajo pesado para diferentes sectores industriales requiere de soldadores con experiencia laboral mínima comprobable de 4 años y formación académica en soldadura.

Esta vacante de trabajo ofrece un sueldo de 30 mil pesos, la jornada es de lunes a viernes, pero es necesario rolar turnos por las noches o fines de semana, según las necesidades de la empresa.

Requisitos para la vacante de trabajo



Nivel académico requerido: Carrera técnica.

Experiencia: 4 a 5 años en soldador.

Conocimiento en el sistema métrico imperial y conversiones; así como en el montaje de piezas.

Lectura de planos.

Funciones y actividades



Realizar soldaduras.

Hacer lectura de planos para armar estructuras metálicas de acuerdo con las especificaciones.

Trabajos generales de corte, soldadura y montaje en el departamento de cargadoras.

Si te interesa esta vacante de trabajo puedes aplicar aquí ; el proceso de reclutamiento estará disponible hasta el próximo sábado 16 de abril.

