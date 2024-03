¡Sin inglés! Canadá abre vacante para mexicanos con sueldo de 24 mil pesos; así puedes aplicar

¡Comienza a llenar la solicitud de empleo! Una empresa en Canadá solicita a mexicanos que deseen trabajar como manufactureros de productos plásticos. Lo único que necesitas es tener la preparatoria concluida y no importa si no sabes inglés o francés.

La Secteraría de Trabajo y Previsión Social (STPS) compartió a través de su portal de empleo esta vacante, en la cual se específica que los obreros deberán fabricar el plástico y prepararlo para el embalaje. Para desempeñar esta labor se requiere experiencia con máquinas y herramientas manuales de corte, empalme y ajuste del material.

Actividades a realizar en empleo como manufacturero en Canadá

Aplicar sellos o etiquetas a productos aprobados.

Ajustar la maquinaria y el equipo según sea necesario.

Usar maquinaria para cortar, dar forma, empalmar, ajustar y unir materiales de caucho.

Verificar calidad de los productos terminados

Registrar los datos de producción en diversos informes y sistemas.

Requisitos para trabajo de manufacturero en Canadá

Tener la preparatoria concluida.

Experiencia de 1 a 2 años, como manufacturero de productos plásticos.

Experiencia en el uso de herramientas manuales.

Entre las habiliades para el puesto se necesita: Adaptabilidad, aprendizaje constante, tolerancia a la presió, trabajo en equipo; entre otras.

Cabe destacar que no necesitas saber ni inglés ni francés para aplicar a esta vacante, así que no te preocupes si no tienes conocimientos de dichos idiomas porque no representarán un obstáculo.

¿Dónde postularse para la vacante en Canadá?

Si reúnes los requisitos y estás dispuesto a mudarte, puedes registarte aquí o acudir a una de las oficinas del Servicio Nacional del Empleo. La fecha límite para aplicar es el 5 de abril de 2024.

Las personas seleccionadas recibirán un sueldo de 24 mil pesos mensuales, el horario de trabajo es de tiempo completo, de lunes a viernes.

La empresa ofrece seguro social, bonos y contrato por tiempo determinado.

