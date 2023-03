¿Me pueden multar por no dar de alta ante el IMSS a las trabajadoras del hogar?

En 2022, la Cámara de Diputados aprobó reformas para que todas las trabajadoras del hogar fueran inscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que toda persona que contrate a alguien para realizar trabajo doméstico, deberá inscribirla, de lo contrario podrá ser acreedor a una multa.

Hasta enero de 2023, el 60% de las personas ocupadas no contaba con afiliación a instituciones de salud. Sin embargo, si se ha observado cómo poco a poco más personas trabajadoras del sector han sido inscritas al Seguro Social, debido a que esto ya forma parte de la Ley.

Multas por no dar de alta en el IMSS a trabajadoras del hogar

Las empresas o patrones podrán ganarse una multa en caso de que incurran en actos que no procuren la salud de trabajadores, no respeten la ley o se aprovechen de ello. Como por ejemplo: No estar dado de alta como patrón en el IMSS, no inscribir a los trabajadores de la empresa ante el Seguro Social, entregar información falsa, o no notificar sobre alguna modificación en el salario de sus trabajadores.

¿Puedo ir a la cárcel si no las registro en el Seguro Social?

Hay que señalar que las multas o infracciones van de los 20 a 350 salarios mínimos. La magnitud de la sanción será según la norma violada por parte de la empresa o empleador.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en la Ley del Seguro Social que se castigará con prisión el delito de defraudación a los regímenes del Seguros SociaL con las siguientes penas:

Con prisión de 2 a 5 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 13 mil salarios diarios vigentes en el Distrito Federal.

Con prisión de 5 a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 19 mil salarios mínimos diarios vigentes

Te puede interesar: IMSS obligatorio para trabajadoras del hogar: ¿Cómo hacer el trámite?

¿Cuál es el salario de una trabajadora del hogar?

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las trabajadoras del hogar deben recibir al menos el salario mínimo por sus servicios. Este es de 225.50 pesos. Cabe mencionar que estos varían de acuerdo a dos áreas geográficas: La frontera norte y el resto del país.