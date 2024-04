Candidato de Tabasco enfurece con ciudadana que no lo recibió en su casa: “Cuando se estén inundando así les voy a decir”

Fernando Mayans, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tabasco, explotó contra una ciudadana que no lo recibió en su casa. Todo quedó en video y Mayans recibió varias críticas por su respuesta.

El candidato se acercó al domicilio, preguntó por una persona en particular y una mujer al fondo le contestó: “No hay nadie”, lo que hizo enojar al político. “¿Qué no hay nadie? Cuando se estén inundando así les voy a decir, no hay nadie”, contestó Fernando Mayans.

Tabasco: El candidato Fernando Mayans quedó grabado

Fernando Mayans fue director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), además de que también fue senador de la República. Ahora busca un nuevo puesto político en Tabasco, pero su error podría costarle caro.

Quedó retratado en video con su respuesta a una ciudadana que provocó indignación en redes sociales y el candidato tuvo que salir a pedir perdón de manera pública, no sin antes expresar por qué dijo ese comentario. Por si fuera poco, sus disculpas no convencieron del todo a algunos usuarios en redes.

En una entrevista por radio, Mayans Canabal contó que se sintió ofendido porque sí había personas en el domicilio y ellos no quisieron abrirle. “Me sentí agredido, no soy de hule y por eso le dije: ‘¡Ah! No te interesa que se inunden’; eso fue lo que quise decir, pero sí los ofendí, pues pido disculpas, pero yo no soy monedita de oro”.

Hasta ahora, ir de casa en casa platicando con los vecinos ha sido parte de la estrategia de campaña de Mayans. Contó que ese comentario no fue de mala fe, solo una respuesta al “calor del momento”.

