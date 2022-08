Sujeto amenaza con arrojarse de una torre de la CFE en Yucatán

Durante la noche del jueves un sujeto subió a lo alto de una torre de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para después amenazar con lanzarse al vacío en Mérida, Yucatán.

Tras la amenza se registró una intensa movilización en el fraccionamiento Vergel, ya que el hombre se colgó en la torre y estuvo a punto de caer.

La movilización se reportó en la calle 25-B con 5, en la colonia San Antonio Kaua, en donde vrios vecinos de la localidad presenciaron el hecho.

El hombre dijo que perdió a un ser querido recientemente y argumentó que de perder su vida tras lanzarse de la torre a nadie iba a importarle.

“Nadie ha perdido un ser querido en menos de 2 meses, ¿verdad? Yo sí y no saben cómo duele. Cuando mueran nada se van a llevar, el dinero no es todo en esta vida, si muero a nadie le va a importar, nadie me quiere”, gritaba.

Cuerpos de emergencia tratan de rescatar a sujeto en torre

Al sitio llegaron elementos de la policía, bomberos y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública quien comenzaron a escalar para llevar a cabo el rescate.

No obstante, el hombre finalmente descendió por su propia cuenta, y fue atendido por paramédicos quienes señalaron que se encontraba intoxicado por alguna sustancia ilegal.

“Ya estoy cansado, ya voy a bajar, para que los de ahí abajo policías me trompeen y luego me vaya a dormir a mi rancho”, dijo.

Vecinos señalaron que hace apenas unos meses una señora hizo lo mismo y trepó hasta una de esas torres de energía eléctrica en Ciudad Caucel, pero ella después de varias horas cayó y falleció.

