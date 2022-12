Conoce las sardinas de baja calidad, de acuerdo con la Profeco

¿Te gusta la sardina enlatada? Cualquiera que sea tu respuesta, es importante que conozcas acerca de las conclusiones de este estudio y consumas las sardinas enlatadas que no sean de baja calidad.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un estudio, que se publicará en la Revista del Consumidor en este diciembre de 2022, en el que se analizaron 47 presentaciones de latas de sardinas con jitomate, en aceite comestible, chipotle, aceite de oliva, etécetar.

La Profeco descubrió que hay variaciones en estas presentaciones de sardinas enlatadas, ya que algunas tienen más vísceras, aletas, colas y escamas que otras. También se verificó que las latas cumplieran con el contenido neto y la masa de la etiqueta.

Marcas de sardinas de baja calidad

Estas son las marcas de sardinas con baja calidad porque contienen mayor cantidad de vísceras, aleta, cola y escamas:

- Altamar contiene 11% de vísceras, 0.5% de escamas y 0.1% de aletas

- Vigilante contiene 2.2% de vísceras, 0.6% de escamas y 0.2% de aleta



- Muy Fishers contiene 1.6% de vísceras, 0.4% de escamas y 2.1% de aleta

Estas son las marcas que saldrán del mercado, ya que contienen menos producto del que declaran.

- Guaymex, tiene 23 gramos menos de lo que declara

- Altamar, tiene 14.2 gramos menos de lo que declara

- Calmex, tiene 11.8 gramos menos de lo que dice la etiqueta

Marcas de sardinas de buena calidad

Pero no todo es malo, ya que hay sardinas muy baratas y de buena calidad, de acuerdo con Profeco estas son:

- Golden Hills, no tiene vísceras, escamas, aletas ni cola.

- Fresh label, sin vísceras, escamas, aletas y sin cola.

- Yavaros, 0.3% de vísceras, 0% aletas y sin cola

- Dolores Premium, no contiene escamas, colas, ni aletas y 2.5% de vísceras

- Best choice, no tiene escamas, ni colas, ni aletas y 1.3% de vísceras

- Corina, no hay escamas, aletas ni cola y 0.9% de vísceras

- Tunny Gourmet, sin vísceras ni aletas, tampoco colas y 0.3% de escamas

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos .

ldb