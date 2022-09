Samuel García y Mariana Rodríguez revelan género de su bebé

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa Mariana Rodríguez, revelaron en un evento en vivo en Instagram que será niña, el bebé que están esperando.

Con una reunión acompañados de sus familiares más cercanos en casa de la joven pareja, ambos dieron a conocer el género de la bebé que ya esperan con ansia.

Samuel y Mariana recibieron un extintor de polvo, para dar la noticia, y la familia comenzó una cuenta regresiva y cuando llegó el momento, salió el humo color rosa, el cual significa que el bebé será niña.

Mariana Rodríguez y Samuel García se abrazaron al conocer la noticia y darla a conocer a todos sus seres queridos.

En sus historias de Instagram, el gobernador de Nuevo León explicó ayer que sería este lunes cuando podrían conocer el género del bebé y bromeó que ser niña se llamaría Lluvia y niño sería Tláloc.

Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian que tendrán bebé

El pasado 29 de agosto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez dieron a conocer a través de redes sociales que tendrían un bebé.

En su cuenta de Instagram la influencer escribió: “Baby on the way, estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@″.

En ese momento Mariana Rodríguez hizo referencia al momento en el que ambos perdieron a un bebé en el año 2020, por problemas durante la gestación.

“En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos!!! Te amamos, Mamá y Papá”, explicó.

adn40, siempre conmigo. Síguenos en Twitter

sga