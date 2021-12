12 opciones de regalos navideños, recomendados por Revista Central

Ha llegado la época del año por excelencia para disfrutar de nuestros seres queridos y, de paso, darles un poco de alegría con los tradicionales regalos navideños, por ello Revista Central ha elaborado una lista de las mejores recomendaciones para que elijas tus regalos esta Navidad.

Ya sea que quieras hacer feliz a los más pequeños, a un runner, a un geek o a la más fashionista, si aún no sabes qué dar en estas fiestas aquí tienes estas 12 opciones de regalos navideños para dejarle una sonrisa de oreja a oreja a esa persona especial.

Clase y buen gusto al vestir

Empezamos con una muestra de auténtica clase y buen gusto con el Reloj polo Skeleton de Piaget, de caja y bisel en acero inoxidable, carátula con mecanismo visible con detalles en azul, una belleza para combinar con un gran outfit en la cena navideña.

Ahora que si lo que buscan es dónde cargar con sus cosas y hacerlo derrochando buen gusto, no hay mejor opción que una bolsa Bottega Veneta, en la que además pueden llevar a todos lados otra gran opción de regalos navideños, el perfume Chance de Chanel, que tal y como lo explica la reconocida marca se trata de una composición con notas florales y acordes sensuales, especiados y deliciosos de pimienta rosa, jazmín y pachulí ambarino.

Pero si lo que quieres es regalar joyería relacionada con los dinosaurios, el collar Charm Dinosaurio de Aristocrazy es perfecto, en plata acabada con un baño de oro amarillo de 18 kilates y un largo aproximado de 42 centímetros.

Otra alternativa es la pulsera T Square en oro rosa de Tiffany, un diseño elegante de 18 kilates con una combinación de brazaletes de metales mixtos para un look moderno.

Tecnología en el hogar y el deporte

¿Necesitas regalar tecnología? La Echo Dot, bocina inteligente con Alexa de Amazon es la asistente perfecta para poner música, streaming, comunicarte con otros y mucho más.

Si el regalo navideño es para un amante del deporte, los tenis para correr On Cloud que puedes encontrar en Innovasport cuentan con tecnología patentada CloudTec, material ‘Zero Gravity Foam’ de gran resistencia y su estructura Speedboard brinda un óptimo soporte tanto en los aterrizajes como en los despegues de cada paso.

Para los fans de series y películas clásicas

Los amantes de la famosa serie Friends nunca faltan y un detalle perfecto para ellos es Friends: El libro de cocina oficial, con el que no necesitarás ser una chef como Mónica Geller, ya que cuenta con una amplia variedad de recetas para cocineros de todos los niveles.

Para los pequeños, además de tener una conexión especial con la Navidad, el nuevo set Home Alone Lego Ideas modelo #038 que puedes encontrar en IKEA llevará a los pequeños, y no tan pequeños, a revivir clásicas escenas de esta icónica película que no podemos dejar de ver en estas fechas.

¿No sabes qué darle a un amante del dibujo? No hay mejor opción que el plumón de dibujo Faber-Castell, sin duda te lo agradecerán.



¿Brindis navideño de vacaciones?

Por último, pero no por ello menos importantes, Revista Central propone dos regalos inmejorables para esta Navidad. El brindis es un momento especial y por qué no hacerlo con un tequila blanco Loco Tequila, que cuenta con un proceso artesanal único, cada botella está numerada y se entrega en un estuche único con diseño del artista Jan Hendrix.

Y si esa persona especial tiene espíritu viajero que le lleva a querer pasar estas fiestas en uno de los tantos paraísos con que cuenta México, piensa en unas vacaciones a Casa Roka en Nayarit, ubicada dentro del exclusivo Punta Mita Resort, es una villa de lujo frente al mar diseñada por el renombrado arquitecto Manolo Mestre, ideal para alojar hasta 14 huéspedes.

No pierdas tiempo y decídete por alguna de estas recomendaciones para tener listos tus regalos navideños y hacer felices a tus familiares y amigos. Puedes ver la lista completa de regalos de Navidad 2021 de Revista Central en este link .

