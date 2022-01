Qué autos sí tienen que hacer reemplacamiento en Edomex este 2022

Con el inicio de año, los mexicanos comienzan responsabilidades que deben cumplir como ciudadano, como el reemplacamiento de carros, es por ello que aquí te decimos cuáles son los vehículos que deben realizar este trámite en el Estado de México (Edomex) durante el 2022.

En relación a este trámite que deben cumplir los conductores mexiquenses, las autoridades publicaron el 1 de enero en la Gaceta Oficial del Estado de México que las personas que cumplan con este procedimiento en los tres primeros meses del año recibirán un descuento en el pago del 50%.

No obstante, no todos los vehículos están obligados a cumplir con el reemplacamiento en el Edomex, solo una parte deberá hacer y a continuación te compartimos qué carros son los que deben realizar su trámite para que no sean acreedores a sanciones.

¿Qué carros deben realizar reemplacamiento en Edomex este 2022?

Las autoridades del Edomex señalan que todos los carros que deben cumplir con el reemplacamiento este 2022 son todos aquellos que cuenten con matrículas que expidieron en 2017 o años anteriores.

Además de esto, los conductores tendrán que estar al corriente con el pago de la tenencia y otros derechos de control vehicular.

Evita sanciones, verifica la vigencia de tu placa vehicular en el siguiente enlace https://t.co/ec3DTa3lgw ¡y disfruta de los beneficios! pic.twitter.com/GCSAkt8IyH — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) December 6, 2021

¿Cuánto cuesta el reemplacamiento en Edomex este 2022?

El trámite de reemplacamiento de carros tiene un costo de $844 pesos en el Edomex para este 2022; sin embargo, las autoridades correspondientes señalaron que aquellos conductores que lo realicen en los tres primeros meses del año, es decir, de enero a marzo, serán beneficiados con un descuento.

Este descuento es del 50%, dado que el total del trámite quedaría en un costo de $422 pesos. Pasando esos tres meses, las personas deberán pagar el precio normal por el reemplacamiento.

Cabe señalar que tanto vehículos particulares como los utilizados para transporte público, deberán pagar la misma cantidad sin excepción alguna.

Antes de salir a carretera, verifica las condiciones de tu vehículo, es por tu seguridad y la de tu familia.#TrayectoSeguro #MovilidadFuerte@SEMOV_Edomex@jcedomex pic.twitter.com/ZomxYO21Jx — ITEM (@ITEM_Semov) December 30, 2021

¿Qué pasa si no se realiza el reemplacamiento?

Es importante que el reemplacamiento de carros se realice, puntualizaron las autoridades mexiquenses, pues de lo contrario los automovilistas podrán ser acreedores a sanciones o se enfrentarán a otras complicaciones.

Por ejemplo, no serán beneficiarios del subsidio a la tenencia, no podrán verificar su vehículo o este podría ser remitido al corralón, lo que implicaría un gasto mucho mayor.

¿Cómo hacer el reemplacamiento en el Edomex?

Antes de iniciar el trámite es necesario verificar que las placas no cuenten con ninguna anomalía a través del sitio web Registro Público Vehicular (REPUVE), donde se pedirán datos del vehículo y un correo electrónico.

Una vez realizado este paso, el conductor tendrá que presentar los siguientes documentos en original:





- Identificación Oficial Vigente (IFE o INE, Pasaporte, Licencia de Conducir o Cédula Profesional).

- Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Factura de origen y documento que demuestre la propiedad del vehículo (Carta Factura, Contrato de Compraventa, Carta Responsiva, Acta de Adjudicación o Factura de Vehículo Usado).

- Comprobante de domicilio.

- Placas trasera y delantera.

- Comprobante de pago de contribuciones del trámite.

