¿Qué tanta calidad tiene la ropa de Shein? Profeco revela la realidad

La ropa desechable ya dejó de ser una sorpresa en el mundo de la moda rápida, en el que reconocidas marcas como Shein están en el centro de este fenómeno. La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) examinó detalladamente la calidad de sus prendas y reveló la dura verdad: dicha marca, aunque sea atractiva y económica, carece de durabilidad y tiene un significativo impacto en el medioambiente.

En décadas pasadas era común que la ropa se heredara entre los miembros de la familia, prolongando así su vida útil. Sin embargo, hoy en día, este panorama cambió completamente. Prendas que solían durar años, ahora apenas sobreviven unos cuantos meses . Esta tendencia ha creado un ciclo de compra y desecho constante, donde la ropa se convierte en un producto descartable.

¿Qué calificación le da Profeco a la ropa de Shein?

Shein, un gigante de la moda rápida, revolucionó el mercado con su modelo de negocio basado en la rápida rotación de estilos. En lugar de reabastecer sus armarios con los mismos modelos, la marca introduce nuevos diseños cada pocas semanas. Según un informe de la Profeco , a producción de estas prendas se lleva a cabo principalmente en países asiáticos como Bangladesh e India, donde los costos laborales son extremadamente bajos.

La Revista del Consumidor detalla que una prenda que se vende por 19.99 dólares estadounidenses puede haber sido confeccionada por un trabajador que recibió solo 19 centavos.

Además, la calidad de los materiales utilizados en la confección de la ropa es otro punto crítico. La mayoría de las prendas están hechas de fibras sintéticas derivadas del petróleo, como el poliéster, el nylon y el acrílico. Estos productos, al igual que los plásticos desechables, son altamente contaminantes y pueden tardar siglos en biodegradarse, lo que agrava el problema de los residuos textiles.

La Profeco advierte que, aunque la ropa de Shein puede parecer una ganga, su baja durabilidad y su impacto ambiental son preocupantes. Esta realidad invita a los consumidores a reflexionar sobre sus hábitos de compra y a considerar alternativas sostenibles.

Esta realidad no es exclusiva del gigante chino, sino que la Profeco mencionó otras marcas que tendrían un esquema similar como: Bershka, Bestse-ller, Boohoo.com, C&A, Charlotte Russe, Cotton On, Esprit, Fashion Nova, FIVE FOXes, Forever 21, Gap Inc., Giordano, Guess, H&M, Mango, Massimo Dutti, Metersbonwe, Missguided, Miss Selfridge, Nasty Gal, New Look, NewYorker, Next, Oysho, Peaocks, PrettyLittleThing, Primark, Pull & Bear, Rainbow Shops, Renner, Riachuelo, River Island, Romwe, S. Oliver, Shasa, Stradivarius, Topshop, United Colors of Benetton, Uniqlo, Victoria’s Sectret, Zaful, Zara, entre otras.

