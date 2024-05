Este es el café con más cafeína de México que seguro te despierta, según la Profeco

El café es una bebida muy popular por sus efectos, ya que su nivel de cafeína puede ser un infaltable en la mañana de muchos mexicanos.

Aunque existen algunas marcas muy conocidas, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) evaluó las diferentes opciones en el mercado y descubrió una que concentra una importante cantidad de energía.

¿Qué es la cafeína y qué le hace a tu cuerpo?

De acuerdo con Medine Plus , la cafeína se encuentra naturalmente en más de 60 plantas y, por lo general, una taza de café de ocho onzas contiene entre 95-200 mg. Sus efectos en el cuerpo van directamente sobre el metabolismo e incluyen: El estímulo del sistema nervioso central, diurético, aumento de la liberación de ácido en el estómago e incremento de la presión arterial.

Si te preguntas en cuánto tiempo hace efecto la cafeína, su nivel máximo en la sangre está presente dentro de una hora luego de consumirla. Asimismo, sus efectos duran de cuatro a seis horas.

¿Qué café es el que más cafeína concentra en una taza, según la Profeco?

En ediciones anteriores de la Revista del Consumidor, la Profeco evaluó minuciosamente una amplia gama de café y presentó todas sus características para que los mexicanos puedan elegir la versión que más prefieran de este producto mundialmente conocido. A la hora de dar a conocer el que más cafeína contiene por taza, hubo uno que destacó:



Café molido classico Lavazza: Con 120 miligramos de cafeína por taza, este producto destaca por ser el que más aporta. Con un precio de 149 pesos por paquete de 340 gramos, se posiciona entre los más caros de la categoría. Además, tiene 2.2% de humedad, 4.5% de cenizas y 0.25 gramos de azúcar por cada consumición.

Por otra parte, existen marcas mucho más económicas que también tuvieron alto nivel de cafeína, según el estudio :



Café Mexicano tostado y molido Gourmet : Esta variable contiene 119 miligramos de cafeína por taza y se ubicó segundo en el ranking. Con 59,50 pesos por paquete de 400 gramos, es una de las mejores opciones en términos de calidad-precio.

: Esta variable contiene 119 miligramos de cafeína por taza y se ubicó segundo en el ranking. Con 59,50 pesos por paquete de 400 gramos, es una de las mejores opciones en términos de calidad-precio. Café Gourmet tostado y molido Cafiver: Esta tercera variante acumula 111 miligramos de cafeína por taza y terminó cuarto en la lista de la Profeco.

Getty Images El café es el gran aliado de muchos mexicanos para arrancar su día

La Profeco explicó que las 21 marcas evaluadas pasaron por el siguiente examen para obtener las conclusiones publicadas en el estudio:



Humedad

Azúcares totales

Cenizas

Almidones

Cafeína

Grasa

¿Quiénes no deben tomar cafeína?

Si bien la cafeína es un ingrediente que le aporta energía a las mañanas, no todas las personas la deben consumir o no la toleran bien. Sobre la cantidad de café que puedes tomar al día, no es dañino consumir hasta 400 mg de cafeína, pero el límite varía en cada individuo porque hay personas que son más sensibles. Si se sobrepasa, se pueden manifestar síntomas como:



Insomnio.

Inquietud y temblores.

Dolores de cabeza.

Ritmo cardíaco rápido.

Mareos.

Ansiedad.

Dependencia.

