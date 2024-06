¡Corre el reloj! Profeco le responde a Ticketmaster y le da este ultimátum

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) tomó una medida contundente ante las políticas recientes implementadas por Ticketmaster, ordenando a la empresa suspender en un plazo de 48 horas la cláusula que impide el reembolso en caso de cancelación de artistas en festivales.

¿Qué le contestó Profeco a Ticketmaster?

En un comunicado , el ente gubernamental explicó que, en caso de no cumplir con la devolución, Ticketmaster estaría violando los artículos 1°, 7, 10 segundo párrafo, 56 y 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que obliga a los proveedores a cumplir con los servicios ofrecidos a los usuarios.

Esto implica que la firma debe respetar los servicios que se hubieran ofrecido o convenido con el comprador. Por lo tanto, si se prometió la participación de un artista específico en un evento y esto influyó en la decisión de compra del consumidor, la empresa debe cumplir con dichas condiciones.

En caso de que el evento no se realice, y no medie una causa de fuerza mayor (como enfermedad o accidente), el consumidor tiene derecho a recibir un reembolso completo del precio del boleto y de los cargos por servicio.

Además, si el proveedor no cumple con las condiciones ofrecidas, el usuario también puede solicitar una bonificación o compensación adicional no menor al 20% del valor del boleto. Esta compensación adicional aplica tanto si decide no asistir al festival completo como si opta por no asistir solo el día específico en que el artista no se presente.

¿Qué pasa si Ticketmaster no cumple la medida de la Profeco?

En caso de que Ticketmaster no cumpla con esta medida precautoria en el tiempo establecido, la Profeco iniciará un procedimiento por infracciones a la ley. Además, los consumidores afectados tienen hasta un año para presentar sus quejas ante el ente gubernamental y ofrece una ventana considerable para aquellos que se sientan perjudicados por las políticas de la empresa.

Esta intervención apareció en un momento crítico para los fanáticos de la música y los eventos en vivo, quienes manifestaron su descontento en redes sociales ante la nueva política de reembolsos. La plataforma de venta de entradas generó una gran controversia al declarar que no haría devoluciones en caso de que algún artista cancele su participación y esta medida que dejó a muchas personas en la incertidumbre sobre sus boletos.

La única circunstancia en la que Ticketmaster está dispuesto a ofrecer reembolsos es en el caso de una cancelación total del evento. En tales situaciones, las solicitudes se procesarían dentro de 30 días hábiles después de la fecha de baja del concierto o festival.

