Persiste la mala calidad del aire; así aplicará el Hoy No Circula este 26 de abril

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico en algunas partes del Valle de México se ha reportado una “muy mala calidad del aire” y esto se verá visiblemente afectado en la implementación del Hoy No Circula este 26 de abril.

Si tienes alguna urgencia o tienes que ir a trabajar en tu carro en la Ciudad de México y en el Estado de México revisa si a tu carro no le toca descansar por el Hoy No Circula y conforme a las disposiciones para circular conforme lo emitido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula este viernes 26 de abril?

La mala calidad del aire se mantiene en gran parte del Valle de México y los puntos de ozono o partículas PM2 o PM10 este 26 de abril se mantienen en 88 puntos. Por este motivo el Hoy No Circula se llevará de manera normal conforme lo emitido por la CAMe.

Este viernes 26 de abril los autos con placa 9 y 0; holograma 1 y 2, engomado azul y permisos no podrán circular ni en la CDMX ni en el Edomex y tendrán que permanecer en sus lugares o guardados en el garaje hasta el sábado.

¿Recargar gasolina por las tardes ayuda al medio ambiente?

Con pequeñas acciones como respetar el Hoy No Circula del 26 de abril y también el recargar gasolina por la tarde puede ayudar al medio ambiente. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)

Después de este horario la temperatura baja y hace que mejore el rendimiento del vehículo y la persona evitará pasar calor mientras espera que se recargue el combustible.

Recuerda que el Hoy No Circula del 26 de abril aplicará placa 9 y 0; holograma 1 y 2, engomado azul y permisos, por lo que tendrán que descansar ciertos autos este día y de no respetarlo serás acreedor a una multa y además, podrían llevar tu auto al corralón.

