¡Ojo! Cofepris alerta por falsificación de aspirina y desenfriol

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta a la población sobre la detección de medicamentos analgésicos y antigripales falsificados que están circulando en el mercado.

El organismo informó que a través de su Sistema de Alertamiento Sanitario identificó varios lotes irregulares de productos de alta demanda, lo que representa un riesgo para la salud pública, pues carecen del principio activo adecuado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué medicamentos están alterados?

Cofepris señaló que la farmacéutica Bayer le notificó sobre diversas anomalías en seis de sus productos:



Cafiaspirina

Aspirina

Aspirina Protec

Desenfriol D

Desenfriol-Ito Plus

Tabcin Noche

La Cofepris precisó que en el caso de la Cafiaspirina cuenta con dos lotes falsificados: el X24PJT en presentaciones de 24 y 100 tabletas y fecha de caducidad DIC/24, que no contiene el principio activo conforme a las especificaciones y el X24JF6, correspondiente a la presentación de 100 tabletas, cuyo lote fue asignado a otro artículo.

También identificó dos lotes de Aspirina falsificados, uno en la presentación de 100 tabletas con fecha de caducidad DIC/24 y denominación X24PJT, tampoco contiene el principio activo. El segundo lote irregular, X23SGA, muestra dos fechas de caducidad (FEB/24 y FEB/26), mientras que la caducidad original es de FEB/22.

En el caso de la Aspirina Protec, la farmacéutica informó que el lote BTAGXAG, con fecha de caducidad DIC 2024 y presentación de 28 tabletas, no contiene el principio activo y su número de lote no es reconocido por la empresa.

Otra presentación de este producto, en el lote BT17US3, con caducidad 31.08.2024, también fue identificada como falsa, ya que no corresponde con la fecha asignada al producto original.

En cuanto a Desenfriol D, el antigripal falsificado es la presentación de 30 tabletas con fecha de caducidad DIC/25 y número de lote X293F0, el cual no contiene el principio activo y la denominación mencionada no aparece en el sistema de la farmacéutica. Mientras que Desenfriol-Ito Plus tiene tres lotes irregulares.

El primero, con el número de lote X293F0 y fecha de caducidad DIC/25, tampoco contiene el principio activo. Además, el lote X25198, con fecha de caducidad DIC/24 en la presentación de 24 tabletas, no es reconocido por la empresa. Por último, se ha confirmado la falsificación del lote X255FP, que muestra caducidad de DIC 26; sin embargo, la fecha original es MAR/24 -indicó Cofepris.

Cofepris también informó sobre la falsificación del antigripal Tabcin Noche, en el lote X24TLD, con fecha de caducidad 21 ABR 26 y presentación de 12 capletas. Este número de lote no fue reconocido por la empresa Bayer.

Debido a los medicamentos falsificados, Cofepris recomendó a los usuarios que verifiquen los números de lote y las fechas de caducidad antes de adquirir los analgésicos y antigripales mencionados. Asimismo llamó a evitar la compra de medicamentos en puestos ambulantes, ya que en ellos frecuentemente se distribuyen productos falsificados.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.