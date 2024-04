¿Día cero o inundación en 2100? El escenario para la primera ciudad que se quedaría sin agua en México

Recientemente, cobró relevancia el término del “Día Cero” , un momento en el que ya no habría agua para satisfacer las necesidades de la población. Si bien no es algo que tenga una fecha u hora definida, expertos de la Universidad Autónoma de México (UNAM) llamaron a tener conciencia. Este no es el único pronóstico alarmante ante los cambios climáticos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es la primer ciudad que se quedaría sin agua en México?

El “ Día Cero ” se viralizó en México luego de que el investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, Mario Hernández Hernández, hablara sobre este concepto en un podcast.

Getty Images Tijuana es apuntada como la primera ciudad en quedarse sin agua en México

El experto profundizó sobre los factores que podrían propiciarlo. Además, identificó el riesgo primario de este día en lugares como Tijuana, debido a la dependencia del agua subterránea.

Factores como la extracción excesiva de agua, la escasez del recurso potable y el aumento del consumo contribuyen a un riesgo cada vez mayor de alcanzar este punto crítico. Por eso, es esencial que se tomen medidas inmediatas y contundentes para abordar esta situación antes de que sea demasiado tarde.

¿Día Cero o inundación en 2100?

A través de estos términos y también de modelos y aproximaciones, diferentes científicos han hablado de los impactos de las condiciones del clima o suelo actuales, así como de las consecuencias que podría conllevar seguir con las prácticas actuales.

Recientemente, en un análisis de datos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y un mapa interactivo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, se dieron a conocer algunas zonas de ese país que podrían quedar bajo el agua.

Varios lugares cercanos a la frontera de México podrían enfrentar inundaciones devastadoras para el año 2100 . Tijuana, por ejemplo, colinda con el condado de San Diego, California. Justo este último es un estado que vería los efectos.

NOAA La inundación según la NOAA

Si los pronósticos se cumplen para California, una de las zonas más comprometidas sería la Bahía de San Francisco. En tanto que el Aeropuerto Internacional de San Francisco (el SFO, por sus siglas en inglés) quedaría bajo el agua. En Los Ángeles, también se sentirían los efectos. El mapa interactivo sirve para ver escenarios potenciales si se aumenta aún más la proyección del incremento del nivel del mar.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.