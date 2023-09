¿Cuál es la razón de los suicidios de estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM?

El pasado 23 de junio de 2022, un alumno de segundo año de la Facultad de Medicina de la UNAM se suicidó tras arrojarse de un edificio del plantel en Ciudad Universitaria; después el 28 de agosto de 2022, otro estudiante de dicha carrera acabó con su vida después de arrojarse a las vías en la estación Copilco del Metro de la Ciudad de México; ambos casos, aunque aislados, comparten una problemática: La salud mental.

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Administración Escolar en el ciclo escolar 2021-2022, la carrera de Medicina de la UNAM admitió mil 930 alumnos de los 28 mil 335 aspirantes a ingresar a esta licenciatura, esto se traduce en que solo uno de cada nueve estudiantes lograron su ingreso.

En la Facultad solo ingresan los alumnos con mejor promedio en nivel medio superior y aquellos aspirantes con el mayor número de aciertos en el examen de admisión, por lo que se trata de una carrera muy competitiva y exigente, aspectos que son positivos, pero que pueden llevar a los alumnos a la frustración, ansiedad y depresión.

¿Por qué se deprimen los alumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM?

De acuerdo con Carlos Misael Colin Cano, psicólogo clínico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ingresar a una carrera como medicina es motivo de orgullo para los familiares, situación que pone a los estudiantes en una situación, en ocasiones de extrema presión.

Aunada a esta sensación se suma la frustración que puede traer consigo que los alumnos reprueben materias o no tengan los resultados esperados, todo ello es la suma de factores para que se desarrolle la depresión o la ansiedad.

Entrar a medicina es considerado de alto valor y de alta exigencia. La familia de estos jóvenes de inmediato se siente orgullosa, pero de no lograrlo resulta lo opuesto, los alumnos creen que su familia se sentirá mal por ellos y aunque no se sienten a gusto siguen adelante y esa exigencia es fuerte. -, dijo.

Colin Cano, también especialista de la Secretaría de la Defensa Nacional, explicó a adn40 que existen varios factores que llevan a los límites al estudiante de medicina como la presión de no cometer errores: “Si fallas no lo vas a lograr, no te puedes equivocar con un paciente o en una cirugía, entonces se convierte en acoso de los mismos compañeros como de los profesores”.

¿Qué lleva a los estudiantes de medicina al suicidio?

Del total de alumnos de primer ingreso en la Facultad de Medicina el 70% son mujeres y 30% hombres, por ello adn40 entrevistó a dos alumnas Bárbara López De Alba y Adriana Guadalupe Capuchino Suárez, quienes coincidieron en padecer depresión durante los primeros años de la carrera, incluso solicitaron apoyo profesional por parte de psicólogos.

Bárbara López actualmente realiza el servicio social, mientras que Adriana Capuchino estudia su séptimo semestre, opinaron sobre los casos recientes de suicidio que han ocurrido en su facultad y ambas opinaron que a pesar de la ayuda profesional a veces los alumnos encuentran una salida a su presión en acabar con su vida.

Mi opinión respecto al suicidio de los estudiantes de medicina es que a pesar de que muchos buscan la ayuda psicológica, muchas veces ni siquiera ésta les es suficiente, por lo qué al sentir su desesperación, su única salida es quitarse la vida, por lo mismo de todos los factores que influyen a su alrededor, y no solo presión escolar, también agregar los diversos factores existentes en su vida personal de los cuales no tiene un control y no pueden modificarlos -, dijo Adriana.

Bárbara López señaló que además de los casos mencionados , ella vivió dos casos cercanos ya que uno de sus compañeros se suicidó durante el segundo año de la carrera y supo de otra joven que se lanzó desde las rampas del edificio.

Estos eventos siempre han estado presentes en la carrera, porque es una visión en túnel que se va haciendo más pequeño y muchas veces aunque sabes que existen opciones, hay personas que no encuentran salida y en la depresión lo único que esperas es que todo termine por la desesperación -, externó.

Estudiantes deben acercarse a especialistas en salud mental

De acuerdo con las estudiantes lo mejor es acercarse a instituciones donde se ofrezca ayuda, además de confiar en la familia para externar sus sentimientos.

Bárbara López contó que “en el segundo año de la carrera yo también pase por un episodio de depresión muy fuerte porque sentí que no podía. En ese momento mi refugio fue la Torre Clínica de la Facultad de Psicología que es un departamento para atender las crisis sobre todo de estudiantes de Medicina”

Adriana indicó: “Con apoyo psicológico en conjunto con su familia y amigos, ya que muchas veces se sienten solos o no sienten la confianza de platicar sus emociones, ya que no le dan el peso suficiente a la salud mental aquellas personas que lo llegan a rodear y no les ayuda esa situación a los estudiantes”

Ofrece UNAM líneas de ayuda ante situaciones de crisis psicológica

Cabe mencionar que la UNAM ofrece diversas líneas de apoyo psicológico, como la línea de atención especializada en salud mental que cuentacon servicio de lunes a viernes, de 8 a 18 horas en el teléfono: 55-5025-0855.

Además de la Dirección General de Atención a la Salud que tiene un servicio de ayuda en situación de crisis en el correo sos@correo.unam.mx o llamando al 55-5622-0127 o 31.

