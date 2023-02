¿Por qué el precio del huevo aumentó en México este 2023?

El huevo es uno de los productos básicos que no puede faltar en las alacenas de los hogares mexicanos, pero en los últimos días comprarlo se ha dificultado, esto no porque no haya, sino porque ha subido de precio considerablemente en los últimos días.

Ya sea estrellado, hervido, a la mexicana, en torta o hasta crudo, los mexicanos suelen consumir huevo varias veces a la semana, sin embargo su costo en el mercado ha dificultado que las familias adquieran este producto, pero ¿por qué está tan caro en 2023?

Huevo aumenta su precio por kilo en México ¿En cuánto se vende?

En entrevista para Grupo Fórmula, el Procurador Federal del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, señaló que el frío es la principal causa. Esto porque las gallinas no son muy fanáticas de poner huevos en invierno o si se registran bajas temperaturas.

De acuerdo con el funcionario, si los productores quieren que las gallinas sigan poniendo huevos deben colocar quemadores de gas, un gasto económico mayor para ellos.

¿Cuánto cuesta el kilo de huevo en CDMX y Estado de México?

En la mayoría de los estados de la República Mexicana, el precio del huevo oscila entre los 40 a 50 pesos el kilo. Sin embargo, en estados como Aguascalientes, Baja California, Michoacán o Puebla, este producto se vende hasta en 60 pesos.

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) informó que el precio del kilo de huevo en la Ciudad de México y el Estado de México se encuentra entre los 45 y los 51 pesos.

Precio del huevo en Zacatecas

En los últimos días, el precio del huevo en Zacatecas oscila entre los 44 y los 55 pesos. Hay que señalar que este producto tuvo un aumento severo si se compara con el del mes de diciembre, cuando se registraba en 34 pesos.

¿Cuánto cuesta el kilo de huevo en Nayarit?



El precio del huevo en Nayarit se encuentra entre 36 y 38 pesos el kilo. El costo frecuente es de 36 pesos.

