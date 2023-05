VIDEO: Policía del Edomex pide “mordida” de 300 dólares para no multar a infractores

¡Siguen los casos de corrupción! Un nuevo video difundido a través de redes sociales, muestra el momento exacto en el que un policía del Edomex , pidió una “mordida” de hasta 300 dólares con tal de que una pareja de ciudadanos no fuera remitida al corralón por una infracción cometida.

Fue a través de las redes sociales de TikTok y Twitter, que se difundió el momento exacto en el que un presunto oficial de tránsito del Estado de México, intentaba convencer a una pareja de que no les convenía ser remitidos al corralón debido a la falta de personal.

En la grabación se escucha como el supuesto agente de tránsito de la entidad mexiquense, les indica que el día de los hechos, no había quién les pudiera recibir el pago en el corralón por lo que su vehículo debía quedarse hasta 24 horas.

“Ya viene la grúa pero no van a poder pagar ahorita, es lo que quiero que me entiendan”, señaló el agente. Acto seguido la mujer a bordo del vehículo le preguntó que entonces cómo le iban a hacer para pagarle a él, a lo cual el oficial señaló que lo que le dieran a él sería para ayudarles a no irse al corralón.

Ah no, eso es para que yo les ayude (darle el pago al agente). Y de aquí se van, no los llevo a ningún lado, pero eso es una decisión de ustedes -señaló el sujeto que sale en el video.

Incluso los ciudadanos al señalar que no contaban con efectivo, el supuesto agente les comentó que el pago se podría hacer mediante una transferencia bancaria a una cuenta que estaba a su nombre.

Policía del Edomex intimidó a los ciudadanos

Tras más de un minuto de conversaciones en las que se aprecia como el agente de tránsito intentaba convencer a las personas del vehículo a pagarle 300 dólares, el sujeto que aparece en la grabación se percató que estaba siendo filmado.

Luego de esto le pidió a la mujer que le entregara su celular para ver si lo estaban grabando, a lo cual la persona afectada se negó.

Acto seguido, el agente amenazó a la mujer con remitirla al Ministerio Público sin darle las razones por las cuales iba a proceder de esta manera. Fue en ese momento que la usuaria cortó la grabación.

Difunden número de placas de la patrulla

Fue en el mismo video compartido, que se publicó el número de placa de la patrulla en la que se movía este presunto agente de policía del Estado de México.

En las imágenes publicadas se observan los números SC-380, además de que segundos después se compartió una foto más con otras dos patrullas rodeando el vehículo en el cual viajaban las personas.

