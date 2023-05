Si tus abuelitos son pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) esta información les interesa, pues ya está por caer el pago de junio y uno de ellos caerá adelantado.

¿Cuándo cae la pensión del IMSS?

De acuerdo al calendario del IMSS el pago mensual de la pensión a los trabajadores, se tendrá que pagar el primer día hábil del mes en curso, en este sentido, el primero de junio es jueves, por lo que ese día la mayor parte de los trabajadores deberán recibir la pensión que les corresponde.

En este sentido, a través de la app IMSS Digital pueden monitorear si ya tienen el dinero en su cuenta, a partir de las primeras horas del jueves 1 de junio.

Cabe recordar que por seguridad de los jubilados, se pide que no vayan a las instituciones bancarias a retirar su dinero el mismo jueves, sino que esperen uno dos días, a fin de que no hasta saturación y no se arriesguen a ser víctimas de algún delito.

¿Adelantarán el pago de la pensión ISSSTE?

De acuerdo al calendario de pagos del ISSSTE, el pago no se realizará el próximo 1 de junio, sino que se adelantará al 31 de mayo, por lo que todos los trabajadores jubilados del estado podrán recibir su pensión un día antes.

Cabe mencionar que los trabajadores del estado también pueden consultar su saldo a través de la app “Pensionissste” en la que pueden consultar si ya cayó el pago de su jubilación.

¿Cómo se descarga la app “pensionissste?

A través de tu celular en la app de play store, necesitas ingresar tu CURP, número de celular y un correo electrónico, después te llegará un código para confirmar que eres tú, posteriormente debes crear tu cuenta y colocar un pasword con mayúsculas y minúsculas y listo, ahí puedes consultar su AFORE si aún eres trabajador activo o tu pensión si eres jubilado.

