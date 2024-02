Si tu tarjeta de la Pensión Bienestar es nueva deberás hacer esto para recibir el apoyo

¿Te acaban de dar tu tarjeta de la Pensión Bienestar ? Pon mucha atención, porque los adultos mayores y las personas con discapacidad deberán seguir estos pasos para cobrar sus apoyos económicos en los bancos o en cajeros automáticos.

Recientemente se han registrado interrogantes sobre activar o no la Tarjeta para el Bienestar y con el objetivo de no perseguir rumores y que los beneficiarios no sean víctimas de fraude, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó lo que deben hacer.

¿Nueva tarjeta de la Pensión Bienestar se debe de activar?

La titular del Bienestar mencionó que los derechohabientes de la Pensión Bienestar para personas adultas mayores y personas discapacitadas, cuya tarjeta del Banco del Bienestar es nueva, esta ya está activa.

Ante ello, explicó que no es necesario volver a activarla y cuando quieran hacer uso de los recursos de la tarjeta solo deben utilizar el NIP que viene dentro del sobre con la tarjeta. Debido a que este código es importante, recomendó guardarlo en un lugar segur y para que no se les olvide a los beneficiarios.

Asimismo, recordó que con la tarjeta de la Pensión Bienestar se puede utilizar para realizar compras en establecimientos o puntos de venta con terminal bancaria, así como retirar efectivo en ventanillas y cajeros de sucursales del Banco del Bienestar sin cobro alguno.

