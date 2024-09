Paro en la UNAM: Facultad de Química frena actividades y estos son sus reclamos

Las y los estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria y se fueron a paro indefinido debido a las condiciones de infraestructura.

Durante una asamblea, la comunidad de seis licenciaturas acordó frenar las actividades y demandaron mejoras en ls condiciones académicas y de infraestructura, debido a los problemas que se han presentado para el desarrollo de las clases.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las demandas en la Facultad de Química?

La comuniudad exigió mejora en los siguientes puntos:



Sobrepoblación en las aulas

Presuntos casos de maltrato animal

Goteras y filtración de agua en salones y laboratorios

en salones y laboratorios Mantenimiento en el baño de mujeres del edificio D

Limpieza en baños

Mejorar la calidad de alimentos para los estudiantes que cuentan con becas de alimentos

Renovación de materiales en laboratorios

Mejora en el sistema de inscripción

Mejoras en el Quimibús

Debido a lo anterior es que se comunicó que se encuentran tomadas las instalaciones de los edificios A, B y C.

Facultad de Química abre vía de diálogo

Debido a los hechos, la Facultad de Química de la UNAM abrió un canal de comunicación; sin embargo, detalló que éste no fue aceptado por las personas que tienen tomadas las instalaciones.

La Facultad de Química informa pic.twitter.com/ljjif78qyU — Facultad de Química UNAM (@quimica_unam) September 12, 2024

Asimismo, en su último comunicado, las autoridades informaron que no se ha hecho la entrega del edificio D; no obstante, se comprometió a que no habrá represalias debido a que están comprometidos a respetar la protesta pacífica y la libre expresión.

Pese a lo anterior, explicó que si se comprueba daño al patrimonio universitario o sustracción de bienes, entonces la Universidad Nacional Autónoma de México está obligada legalmente a proceder con denuncias, tal como lo explica la normativa de la máxima casa de estudios.

Finalmente, indicó que están en disposición de tener diálogo con los representantes de las demandas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.