El “Padre Pistolas” es suspendido por la Arquidiócesis de Morelia

No tengo ningún problema con el arzobispo, somos amigos, pero hay cuatro padres a los que ya castigaron que me querían quitar hasta de padre, mensos, no saben ni derecho canónico; entonces uno de ellos tenía acceso a la papelería del arzobispo y falsificó las firmas del arzobispo y ya estábamos en paz, entonces hace 15 días subió un oficio que disque lo firmó el arzobispo pero eso no es cierto, hasta a la cárcel lo puedo meter, pero en fin