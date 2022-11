¿Cuánto cuesta morir en México por entierro o cremación?

Hace dos años, el papá de Aurora murió; sin embargo aunque su fallecimiento les cayó de sorpresa, afortunadamente el hombre tenía previstos los gastos en México para cuando ese día ocurriera.

“Mi papá gracias a Dios se previno, guardó su dinerito y no anduvimos crriendo gracias a Dios”, dijo la jove; no obstante muchas familias no lo hacen.

“Desgraciadamente los mexicanos no preveemos. Porque no estamos preparados para eso, porque quién nos queremos morir. La verdad que en eso sí no pensamos, podemos pensar en otras cosas como una fiesta, ir a pasear pero en eso no”, señaló.

VIDEO: ¿Cuánto cuesta morirse en México?

Todos los gastos que implica morir en México

El servicio íntegro cuesta alrededor de 15 mil pesos y consta del rescate de cuerpo, el embalsamado, uso de la capilla, servicio de cafetería para 50 personas, toda la gestión legal, es decir los trámites con el registro civil y la carroza.

Si se desea cremar al ser querido, el precio podría aumentar a hasta 7 mil pesos el servicio básico.



Estas cantidades son estandar, ya que sufren modificaciones dependiendo de factores como:



El tipo de ataúd, los precios van desde 8 mil a 25 mil pesos

El tamaño de la capilla

La urna para depositar las cenizas, las más económicas oscilan en mil y las más caras en 5 mil pesos

El nicho, que puede ser de 3 mil hasta 15 mil pesos dependiendo la capacidad y el lugar.

Si es una tumba, se tiene que contemplar la lápida, que cuesta 8 mil o hasta 30 mil pesos

Algunos servicios funerarios ofrecen paquetes que se pueden adquirir con anticipación.

“Das un enganche y vas pagando plazos desde seis meses hasta 50 meses. Que tengan la cultura de la previsón sería fabuloso, porque eso les va a favorecer, porque no les afecta la economía ante una pérdida y vamos a evitar a la gente que abusa de estas situaciones los famosos coyotes”, dijo un gestor de velatorios Ermita

Cabe señalar que si va a contratar los servicios de una funeraria se debe revisar que se cuente con un contrato registrado ante Profeco y que se esté al corriente en los protocolos que exige la Secretaría de Salud.





adn40, siempre conmigo. Síguenos en Google News y conoce más noticias.

sga