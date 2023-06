Otro caso de maltrato animal en Puebla; ahora, contra un gatito

En la Unidad Habitacional Villa Verde en Puebla, un sujeto lanzó con fuerza a un gatito contra una ventana, generando indignación entre los residentes y la comunidad defensora de los derechos de los animales. El acto de maltrato animal quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que ha permitido difundir el video en busca de justicia para el pequeño felino.

En las imágenes, obtenidas de manera exclusiva por TV Azteca Puebla , se puede observar a cuatro varones sentados entre los edificios 14 y 15 de la unidad habitacional, en un primer momento, el gatito se acerca a ellos y uno de los jóvenes lo toma en brazos, sin aparente problemas; momentos después el gatito se vuelve a acercar y otro de los sujetos se levanta de manera enfurecida, carga al gatito y lo arroja con fuerza hacia una ventana cercana.

¡INDIGNANTE! Nuevamente un caso más de #MaltratoAnimal fue captado en la Unidad Habitacional Villa Verde 2 en Puebla.

¿Cuándo ocurrió la agresión contra el gatito en Puebla?

Según relatan los vecinos de la zona, los hechos tuvieron lugar en esta madrugada de lunes 26 de junio; los denunciantes desconocen la identidad del presunto agresor y han compartido el video con el objetivo de que se pueda identificar al responsable de este cruel acto.

Tras lastimar al animal, todos los jóvenes huyeron del lugar, en otra cámara de seguridad se puede observar cómo el individuo que lanzó al gato corre en un intento por ocultarse.

Hasta el momento, el Instituto de Bienestar Animal de Puebla no ha recibido una denuncia formal sobre este caso en particular. No obstante, el departamento de comunicación de dicho instituto ha asegurado que se dará seguimiento al video y se aplicarán los protocolos correspondientes, una vez que se reciba la denuncia formal.

Por el momento, se desconoce el estado de salud del gatito agredido, no obstante, la difusión del video ha generado una gran indignación entre la comunidad, así como la exigencia de que se haga justicia por este nuevo caso de maltrato animal.

La comunidad defensora de los derechos de los animales espera que las autoridades correspondientes tomen medidas apropiadas para identificar y sancionar al responsable de este acto de crueldad, a fin de enviar un mensaje contundente sobre la importancia de respetar y proteger a los animales.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en Puebla?

El maltrato animal es un delito tipificado en la legislación de Puebla, el cual se castiga hasta con ocho años de cárcel, por lo que se espera que este caso no quede impune, sino que se apliquen las sanciones correspondientes, fomentando así el respeto y la empatía hacia todos los seres vivos.

La difusión de casos como este también busca crear conciencia sobre la importancia de denunciar cualquier acto de maltrato animal y promover la adopción responsable, para garantizar el bienestar y la protección de los animales en nuestra sociedad.

