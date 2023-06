Detienen al ‘Mata perros de Tala’, sujeto que realizó maltrato animal en Jalisco

Me están dando cuenta que efectivamente en el 2014 había estado detenido porque arrojó a un perro de una azotea. Con motivo de que el perro resultó lesionado con la herrería que estaba ahí fue puesto a disposición pero como no lo detuvieron en el momento no había flagrancia por lo tanto se decretó una detención ilegal. Posteriormente solicitaron una orden de aprehensión en contra de él, se decretó pero cuando lo detuvieron ya había prescrito