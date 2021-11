Darán de baja a maestros que no regresen a las aulas en Chihuahua

El secretario de Educación de Chihuahua, Javier González Mocken, señaló que los maestros del sistema básico deberán presentarse a trabajar en esta próxima semana, ya que de no hacerlo serán dados de baja y en esto se incluye a quienes no hayan recibido su vacuna, pues el funcionario consideró que se tiene una responsabilidad de cumplir con los protocolos de salud.

De acuerdo con el Diario de Chihuahua , González Mocken señaló que se giró el oficio para que todos los subsistemas, tuvieran conocimiento de esta decisión, por lo cual la próxima semana, podrían comenzar con el recorte de personal, en contra de aquellos maestros que no quieran recibir la vacuna por diferentes motivos y no se quieran presentar a clases presenciales.

Los que no tengan certificado de vacunación y no se quieren presentar, serán dados de baja, así de sencillo, tenemos que tener una responsabilidad laboral, el estado quien es que les paga y existe una relación laboral, si no la cumplen pues se darán de baja comentó el secretario de Educación.

González dio a conocer que la justificación, presentada por algunos maestro s para no regresar a las aulas se basa en que no se vacunaron.

Aclaró que tiene conocimiento de varios casos, donde externan que no se aplicaron la vacuna contra la COVID-19 por temas religiosos, ideológicos o por cuestiones de salud.

Ante ello, el funcionario chihuahuense argumentó que dicha concepción implica un riesgo para los niños y jóvenes.

No obstante, indicó que los maestros que no estén vacunados tendrán una semana para aplicarse el biológico contra la COVID-19, en caso de que no lo hagan se les dará de baja del sistema.

Abundó que quienes se presenten y lleven su certificado de vacunación al durante estos días podrán reincorporarse sin problemas.

No se tienen cifras de los maestros no vacunados en Chihuahua

Hasta el momento no se tiene un estimado de cuántos maestros se trata, sin embargo, se les ha dado un término de una semana para conocer a detalle el número de maestros sin vacunación.

Al mes de marzo, 43 mil profesores de los subsistemas estatal y federal se inmunizaron con la vacuna Cansino . Sin embargo, las autoridades estatales no disponen de cifras a nivel local de los profesores que omitieron ponerse la vacuna.

lhp