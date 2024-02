Es una marcha en favor de la democracia, resultado de muchas luchas: Lorenzo Córdova

Comienzo por reconocer que el nuestro es un país que arrastra muchos problemas: La pobreza, la violencia y la inseguridad son graves asuntos que no solo no hemos resuelto y que siguen siendo pendientes que se agravan. Ha pasado más de un siglo desde la revolución mexicana, y los principios que encarnó siguen siendo pendientes. En el terreno de la democracia las luchas sí han sido exitosas, hace 40 años no teníamos elecciones libres y no habían espacios para la diversidad política se expresara