A horas de concluir su mandato, localizan muerto a alcalde de Tlaxcala; se habría quitado la vida

Oswaldo Romano Valdés, alcalde de Nanacamilpa, Tlaxcala , fue localizado sin vida al interior de su domicilio, en la colonia Obregón; aparentemente el funcionario se habría suicidado.

Alrededor de las 23:15 horas del jueves 29 de agosto, sus familiares solicitaron apoyo debido a que lo encontraron muerto y con un arma de fuego a su lado. Romano Valdés se habría disparado en la cabeza, ya que lo localizaron con un lago hemático a la altura del cráneo.

Al lugar arribaron elementos del Instituto de Ciencias Forenses y de la policía de investigación para efectuar los protocolos de levantamiento e investigación correspondientes, informó la Fiscalía de Tlaxcala .

La muerte del alcalde fue confirmada a través de redes sociales por diferentes autoridades, entre ellas la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien dio el pésame a los familiares.

¿Qué se sabe del presunto suicidio del alcalde Oswaldo Romano Valdés?

El suicidio del alcalde de Nanacamilpa, Tlaxcala ocurrió a unas horas de que concluyera su administración y entregara el gobierno municipal a su sucesor, Arón Vargas Ángel .

De acuerdo con los primeros reportes, la madre del político dijo a los elementos policiales que su hijo tenía algunos problemas personales y con su pareja.

Horas antes de su muerte, Oswaldo Romano Valdés publicó en sus redes sociales un mensaje en el que indicó que las personas no son perfectas y que una sola persona no puede hacer el cambio.

“Un pueblo no puede solo, en compañía tuya se pueden lograr muchas cosas y sé que lo impulsarán para salir adelante, una persona no podrá hacer el cambio, pero con tu ayuda sí es posible. Sabemos que hay personas que piensan diferente, no todos somos perfectos”, escribió en Facebook .

Oswaldo Romano en Tlaxcala en 1993; estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y comenzó su carrera política en el año 2014.

Fue alcalde de Nanacamilpa, donde fue electo en la elección de 2021 abanderado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El 31 de agosto concluiría su administración en el gobierno municipal.

