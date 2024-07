Licenciatura UNAM 2024: Fecha de entrega de documentos e inscripción

Cada año, millones de alumnos del nivel medio superior realizan una prueba para estudiar una carrera y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los resultados de dicho examen de ingreso a licenciatura 2024 y si fuiste aceptado, te decimos cuáles son los pasos a seguir para tu inscripción.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Fecha de obtención de documentación de ingreso a la licenciatura UNAM 2024

De acuerdo con el cronograma , del 20 al 26 de julio de 2024, los aspirantes que hayan presentado el examen de ingreso a la licenciatura de la UNAM 2024 y cuyo tipo de ingreso sea de Bachillerato UNAM, Sistema Incorporado a la UNAM, Segunda Carrera (si ya cuentas con el título UNAM), Cambio de Plantel, Cambio de Sistema y/o Cambio de Modalidad deberán descargar e imprimir su documentación de ingreso en TU SITIO.

La entrega de documentos originales es conforme a la cita que se descarga en TU SITIO. Si tu tipo de ingreso corresponde a sin antecedentes en la UNAM, Cambio de Ciclo o Cambio de Carrera debes tomar en cuenta lo siguiente:



22 al 26 de julio en el Local de Registro de Aspirantes



30 0 31 de julio en la sede que indique tu cita

Cabe mencionar que si no cuentas con los documentos o están en mal estado puedes solicitar una reposición o duplicado en la instancia correspondiente; sin embargo, si no los entregas a tiempo y en forma no podrás completar tu inscripción.

Desde el 23 julio y hasta las 15:00 horas del 2 de agosto los aspirantes sin antecedentes en la UNAM , Cambio de Ciclo o Cambio de Carrera podrán obtener su documentación en el Local de Registro de Aspirantes o en la sede que indique tu Cita, 24 horas después de haber entregado documentos.

¿Cuándo son las inscripciones a la licenciatura de la UNAM?

Con base en la programación de cada plantel, las inscripciones a la licenciatura de la UNAM 2024 serán del 29 de julio al 2 de agosto de 2024. Las clases comienzan el 5 de agosto de 2024.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.