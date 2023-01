Esto dice la nueva Ley Antitabaco sobre si se puede fumar en el auto

El pasado 15 de enero entró en vigor la Nueva Ley para el Control del Tabaco o Ley Antitabaco, y entre otras cosas aumentó los espacios públicos en los que no se puede fumar y reducir la visibilidad de las marcas de cigarros en establecimientos que los comercian, pero volviendo al tema de dónde se puede o no prender un cigarrillo, la nueva regla ha causado intriga sobre si entre las restricciones se encuentra el no poder fumar en el auto.

Si bien los espacios libres de humo aumentaron y con ello se ha generado cierta polémica, es importante resaltar que fumar en el auto no es uno de los lugares en los que no puedes hacerlo, sin embargo, esto no quiere decir que sea recomendable pues la Ley Antitabaco no restringe el hecho de que prendas y consumas un cigarrillo dentro de tu carro, pero si puedes ser acreedor a una multa debido a que el Reglamento de Tránsito de la CDMX tiene un apartado en el Artículo 38 donde se específica que está prohibido manejar mientras se usan objetos que puedan significar una distracción para el conductor o que obstruyan su visibilidad, por lo que en ese caso podría entrar el cigarro.

¿Cuál es la multa por fumar en el auto?

Los conductores que infrinjan la disposición que te mencionamos antes, serán acreedores a una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente y un punto de penalización a la licencia de conducir o más, en resumen, la sanción va desde los 518 y hasta los 2 mil 74 pesos.

Lugares de la CDMX en los que no se puede fumar

Espacios cerrados

Lugares de trabajo

Transporte público

Espacios de concurrencia colectiva, como parques, plazas, estadios, centro de espectáculos, mercados, entre otros.

Escuelas públicas y privadas

Cualquier lugar con acceso al público

