Lancha que paseaba familia vuelca y deja 8 muertos en Guaymas, Sonora

Una lancha en la que viajaban 19 pasajeros se volcó dejando como saldo ocho personas muertas, incluidos dos menores de edad, en el Paraje Viejo de Guaymas, Sonora.

La Unidad Estatal de Protección Civil informó que 11 personas fueron rescatadas, y se iniciaron las búsquedas para encontrar a un joven que presuntamente conducía la lancha, que era de uso exclusivo para la pesca y no para el traslado de paseantes.

La dependencia informó que una persona, quien era el conductor de la lancha, estaba en calidad de desaparecido, por lo que se inició un intenso operativo en la zona para su rescate.

Irresponsabilidad y error humano la causa de volcadura de lancha

Protección Civil del estado agregó que la embarcación tipo panga de 6 metros de eslora de largo por 3 metros de ancho, era de uso exclusivo para la pesca y no para el traslado de paseantes, pues no contaba con asientos ni chalecos salvavidas, y no estaba habilitada para maniobras fuera de su naturaleza.

Además de lo anterior, hizo caso omiso de la seguridad marítima, ya que no contaba con radiocomunicación y sus tripulantes no avisaron a las autoridades que saldrían de paseo.





Aparentemente, la lancha fue tomada sin permiso por el hijo de su dueño, con la finalidad de pasear a sus familiares, quienes, posteriormente, sufrirían el accidente.

El límite de tripulantes de la lancha es de seis, por lo que al abordar 19 personas a la misma, superó por más del triple lo establecido.

También informó que fue la irresponsabilidad y el error humano los causantes del trágico accidente, el cual ocurrió alrededor de las 15:00 horas del domingo 5 de junio.

Recuperan cuerpo de persona desparecida en Guaymas

Protección Civil de Sonora informó que rescatistas de la Secretaría de Marina ubicaron en un área cercana al volcamiento de una lancha en Guaymas, Sonora, el cuerpo de la persona desaparecida, por lo que el número de fallecidos por ese incidente aumentó a ocho.

El hallazgo se logró luego de casi 24 horas de búsqueda, implementada por un intenso operativo en el que se emplearon lanchas de rescate, buzos y un helicóptero de la Secretaría de Marina, UH-60 Black Hawk.

